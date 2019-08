El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, se estrena en la blogosfera El consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez. / Hugo Álvarez El titular de Ciencia, Innovación y Universidad se ha propuesto publicar semanalmente sus experiencias al frente de la institución | Se da un mes y medio de plazo para estructurar su Consejería EDUARDO PANEQUE Gijón Lunes, 5 agosto 2019, 20:31

El suyo ha sido un «aterrizaje duro pero seguro» o como lo define Borja Sánchez en su nuevo dietario, «aporrizaje». Claro que, ya puestos con palabros, dietario parece poco conciso. El nuevo consejero de Ciencia, Innovación y Universidades precisa que lo suyo será un 'hebdomadario', es decir, publicaciones semanales. Es la periodicidad que se ha autoimpuesto y cuyo objetivo es igual de preciso: «Contar las vivencias que vaya teniendo estas semanas podrían serle útiles a cualquier persona que, dentro de unos años, se anime a asumir este mismo reto, máxime si es alguien totalmente ajeno a la gestión y muy cercano a la ciencia y al emprendimiento como es mi caso».

La primera entrada -disponible desde el fin de semana- ha superado las mil seiscencientas palabras. Para que se hagan una idea, tres folios, sin fotos, de seguido. En ella desarrolla su propio análisis DAFO, un clásico de las ciencias económicas para comprender las 'Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades' de una institución. Con éste en mano, contrarresta su reconocida «falta de cintura política» con el saber rodearse de personas «que pulan mi discurso, lo hagan no sólo políticamente correcto sino amable y coherente». Se refiere a su jefa de prensa. Esa plaza está ocupada, sin embargo, el post incluye dos ofertas de empleo aparentemente aún vacantes: la jefatura del Gabinete y el secretario general técnico. Y de ahí todo lo demás: Direcciones generales, de servicios, etc, para lo que se da de plazo un mes y medio. «Mi consejería ha yque crearla de cero, ¡qué gran reto!. Hay que reorganizar alguna cosa en aras de optimizar ciertos procesos, pero antes de eso necesito contar con un equipo de mi plena confianza.

¿De las amenazas? «Gente con la que no voy a perder el tiempo más que los cinco minutos de rigor que se exigen los negociadores neerlandeses». Son los que califica como «panda de cenizos» esos que tras conocerse su nombramiento «me han dado el pésame» porque no entienden que «dando el paso hacia el poder ejecutivo, estaréis seguramente sacrificando vuestra proyección profesional sólo por tratar de cambiar las cosas». No son las únicas «tribus» que han asistido a su estreno. Borja Sánchez asegura que ya ha conocido «la de los hayque y la de los «que hay de lo mio».

Las primeras palabras del legado para la posteridad, algo así como 'manual para consejeros recién aterrizados' incluyen, como es lo propio, frases aplicables a casi cualquier manual de autoayuda: A la primera y necesaria pregunta «¿Te sientes capacitado?», la consiguiente reflexión: «elabora bien tu estrategia y hazlo con un fuerte compromiso, ya que el compromiso asegura el éxito». Ésta última, como reconoce, es parafraseada a Carlos López-Otín.

Sí, a todo. Sí a la formación intelectual y sí a lo segundo porque según reconoce «llevo un año y medio planeando mi estrategia particular». Esa misma que asegura que irá desplegando mientras uno «se pone al día de las cosas en marcha». Unas dosis de información en ingentes cantidades que, según reconoce, «pone la cabeza como un bombo». Mejor dicho, para no quitarle méritos: «I have my head like a bass drum». Así, en inglés, de ese que no hablaban antes nuestros políticos. Con jerga de la calle incluida.

Quien con todo no esté ávido de nuevas entregas, este primer texto de presentación viene con 'spoiler', como buena serie de la antigua usanza, de las que tardaban una semana en volver con nuevos capítulos: «Es muy importante el soporte jurídico, para el que tengo no solo la suerte sino el placer de contar con un catedrático en... mejor me reservo esto de momento».

El blog puede leerse aquí