Los consejeros de Sanidad de las comunidades y la ministra de Sanidad, durante la Interterritorial.

Los consejeros de Sanidad de las comunidades y la ministra de Sanidad, durante la Interterritorial. EFE

Los consejeros del PP abandonan el Consejo Interterritorial en plena discusión por los cribados del cáncer

Los populares acusan a Sanidad de utilizar «políticamente» la crisis del cáncer mientras que el Ministerio les tilda de «irresponsables»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:18

Comenta

Los consejeros del PP se han levantado este viernes del Consejo Interterritorial de Salud tras acusar a la ministra de Sanidad, Mónica García, de utilizar ... este órgano de manera «partidista» en plena discusión por los fallos en las pruebas del cáncer en Andalucía. Los populares argumentan que el Gobierno ha pretendido usar «políticamente un asunto como los cribados del cáncer» y reclaman a García que «se aleje del sectarismo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

