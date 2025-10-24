Los consejeros del PP abandonan el Consejo Interterritorial en plena discusión por los cribados del cáncer

Los consejeros del PP se han levantado este viernes del Consejo Interterritorial de Salud tras acusar a la ministra de Sanidad, Mónica García, de utilizar ... este órgano de manera «partidista» en plena discusión por los fallos en las pruebas del cáncer en Andalucía. Los populares argumentan que el Gobierno ha pretendido usar «políticamente un asunto como los cribados del cáncer» y reclaman a García que «se aleje del sectarismo».

En un manifiesto leído antes de abandonar la reunión, los populares han denunciado que «nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud».

El enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y los populares ha explotado definitivamente este viernes después de que durante esta semana, las comunidades del PP se hayan negado a aportar los datos sobre los programas de cribado de cáncer autonómicos, como había reclamado el departamento de Mónica García. Los populares sostienen que Sanidad no ha puesto a disposición de las comunidades la herramienta necesaria para facilitar esta información y que los indicadores siguen en fase de revisión.

El Ministerio, por su parte, ha lamentado «este gesto de deslealtad institucional que dificulta la transparencia en un momento de desconfianza de la ciudadanía» y ha recordado que al levantarse los populares, el Consejo Interterritorial no ha podido votar dos puntos del orden del día sobre la distribución de un millón de euros para los centros implicados en el abordaje del cáncer y otro millón destinado a reforzar la vigilancia epidemiológica del cáncer, en «una muestra de irresponsabilidad que bloquea recursos esenciales para la sanidad pública».