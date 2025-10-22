El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Luis Ábalos Efe

El Constitucional tumba la maniobra de Ábalos para tratar de anular la investigación de la UCO

La corte inadmite por unanimidad el recurso en el que el exministro denunciaba que la Guardia Civil había violado sus derechos por haberle investigado siendo aforado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:51

Primer portazo del Constitucional a las maniobras de José Luis Ábalos para intentar invalidar la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia ... Civil que le ha servido su imputación en el denominado 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo'. La Sección Segunda de la Sala Primera del tribunal, por unanimidad, ha acordado inadmitir a trámite el recurso de amparo promovido por el exministro, quien había denunciado la violación de sus derechos fundamentales por, según él, haber sido investigado por los agentes del instituto armado antes de que el Congreso de los Diputados aprobara el suplicatorio remitido por el Supremo.

