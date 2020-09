Mas consuma su ruptura con Puigdemont y se queda en el PDeCAT El expresidente de la Generalitat Artur Mas. / Efe El expresidente descarta volver a la primera línea política y carga contra su sucesor por fomentar la división en el mundo independentista CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 14 septiembre 2020, 13:44

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha roto esta mañana su silencio y ha confirmado lo que hace semanas ya anticipó la dirección del PDeCAT. No se sumará al proyecto político de Carles Puigdemont, en Junts per Catalunya, y seguirá en el PDeCAT, el partido que impulsó, fundó y presidió en 2016, tras la desaparición de Convergència. El exjefe del Ejecutivo catalán entre 2010 y 2015 tenía que elegir: si seguía en el partido que creó o se iba con Puigdemont, que fue su hijo político, pues lo designó a dedo como su sustituto.

Mas se ha autodescartado para regresar a la primera línea política. Ni como miembro del gobierno ni como candidato ni como dirigente del partido. El dirigente nacionalista, delfín de Jordi Pujol en Convergència, ha justificado su negativa a incorporarse a Junts porque no quiere «acabar su trayectoria avalando una separación». Como fundador del PDeCAT y como responsable de la elección de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, ahora se siente «triste, enfadado y decepcionado» con el expresidente porque no haya sido capaz de integrar al PDeCAT en JxCat. Mas, en cualquier caso, se ha ofrecido como figura puente para buscar algún tipo de acuerdo entre ambas formaciones, ya sea de tipo de coalición electoral o postelectoral.

Mas ha cargado contra algunas de las decisiones adoptadas por Carles Puigdemont. De entrada, que dejara el PDeCAT para crear una nueva formación. Y a Quim Torra le ha criticado que haya acometido una remodelación en el Govern para expulsar al PDeCAT. «Es una decisión no neutra, ni gratuita, que tiene consecuencias», ha advertido. El expresidente se ha desmarcado también de la vía de la confrontación planteada por Puigdemont. A su juicio, la confrontación solo puede ser inteligente si lleva a la victoria. Si no, no lo es. Y a su entender, si no hay cohesión en el mundo independentista, la confrontación no puede llevar a la victoria y en consecuencia no es inteligente. La falta de unidad, desde su punto de vista, es un lastre para el 'procés'. Sin unidad «nadie nos tomará en serio» y Cataluña seguirá siendo una autonomía, ha apuntado.

Mas ha cargado contra decisiones de sus dos sucesores, Puigdemont y Torra. Aunque ha asegurado que no entrará a confrontarse. «Tengo suficiente sentido institucional como para no facilitar lo que querrían muchos, que es una pelea entre nosotros dos. No lo he hecho en cuatro años, no lo haré ahora. Me quedo en el PDeCAT, subrayo mi perfil institucional y no entro en peleas con Puigdemont», ha dicho. Y sobre los escenarios que se pueden abrir si el presidente de la Generalitat es inhabilitado tras el juicio por desobediencia en el Supremo del jueves que viene, el exmandatario convergente ha apuntado dos posibilidades. «Si se considera que se ha producido una inhabilitación injusta y que la legislatura está acabada, se puede convocar elecciones», ha señalado. Pero a partir de la inhabilitación de Torra, el Parlament «puede designar otro presidente», ha rematado.