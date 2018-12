Correa se niega a declarar en el juicio de Gürtel-AENA Francisco Correa. / Archivo El tribunal rechaza que se suspenda la vista por la investigación contra el ex juez Garzón EFE Madrid Lunes, 17 diciembre 2018, 11:25

El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, se ha negado este lunes a declarar en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por las adjudicaciones presuntamente irregulares de AENA a empresas de la trama a cambio de dinero y viajes, en el que se enfrenta a 10 años de prisión.

«He estado en todos los juicios y he declarado», ha señalado ante Correa, que ha optado esta vez por acogerse a su derecho de no declarar y no responder «absolutamente a nadie», ni siquiera a las preguntas de su letrado.

El juicio de Gürtel-AENA es el cuarto al que se enfrenta el cabecilla de la red, que actualmente se encuentra en la cárcel madrileña de Valdemoro y ya ha sido condenado a más de 60 años de prisión en otros juicios de la trama.

Antes de dar la palabra a Correa, el tribunal ha rechazado la pretensión de la defensa del exdirector de Comunicación de AENA Ángel López de la Mota de que se suspenda el juicio a raíz de que un juzgado de Madrid admitiese la semana pasada a trámite la querella del número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, contra el exjuez Baltasar Garzón.

Dicha querella fue interpuesta a raíz de la divulgación de una grabación del excomisario José Manuel Villarejo -en prisión por el caso Tándem- en la que presuntamente hablaba de que se había reunido con Garzón un día antes de que éste admitiese a trámite la querella de la Gürtel.

Sin embargo, el tribunal ha desestimado la solicitud de De la Mota -que se enfrenta a una petición fiscal de 8 años de cárcel- al considerar que la querella no incide en la celebración de esta vista, como ya hizo la semana pasada en el trámite de cuestiones previas.

La Sala también ha rechazado la petición del contable de la trama, José Luis López Izquierdo, de que se archive la causa contra él por razones médicas.

La presidenta del tribunal, María José Rodríguez, ha anunciado que el examen médico realizado a Izquierdo permite concluir que está en condiciones para asistir al juicio.