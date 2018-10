Creciente presión política y sindical en favor de un acuerdo presupuestario

Crece la presión política y sindical en favor de un acuerdo presupuestario que evite una segunda prórroga consecutiva. El portavoz de Izquierda Unida en la Junta General, Gaspar Llamazares, y el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, coincidieron ayer en apelar al diálogo y la negociación para propiciar un pacto sobre las cuentas de 2019 que permita «recuperar derechos e igualdad».

IU es, de hecho, pieza fundamental en ese hipotético acuerdo de la izquierda, de ahí que Llamazares emplazase tanto al resto de fuerzas políticas, especialmente a Podemos, como sobre todo al Gobierno a liderar un proceso de negociación que desemboque en algún tipo de consenso. Sería relevante tanto desde la perspectiva de articular en la Junta la mayoría de izquierdas que suman PSOE, Podemos e IU como a modo de primer mensaje de precampaña. «Sería trasladar el mensaje de que es posible un acuerdo y de que se pueden realizar cambios en relación con la lucha contra la pobreza, la mejora de los servicios públicos o la calidad de vida de los asturianos», anotó.

Llamazares revalidó el compromiso de Izquierda Unida con el pacto presupuestario, señaló que la posibilidad de conseguirlo está «más cerca» después de la sintonía en la materia que en el ámbito nacional muestran el PSOE y Unidos Podemos, y remarcó que no tiene sentido ninguno que ese mismo entendimiento no se produzca también en el Principado. «No hay razón para que no existan unos presupuestos progresistas por primera vez en la legislatura», apostilló, convencido de que tras el desbloqueo de los problemas en materia de ingresos y de la distensión política entre los partidos de la izquierda, con posiciones «más flexibles», el consenso está al alcance de la mano.

En términos similares se expresó el líder de CC OO. El acuerdo presupuestario estatal abre la puerta a reeditar esa posibilidad en Asturias, dijo Zapico, garantizando así una inyección de recursos e impidiendo una segunda prórroga consecutiva que solo traería «más dificultades» para la región, para su economía y para sus habitantes.