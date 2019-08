«Creemos que la bandera de Bimenes la robaron el Día de la Oficialidá»

«No tenemos ninguna polémica con las banderas en Bimenes». Con estas palabras, el alcalde, Aitor García Corte, respondió al Club de los Viernes, que denunció ante la Delegación del Gobierno la retirada de la bandera española frente al Ayuntamiento de la localidad. La entidad pidió que se abra una expediente al regidor «por incumplimiento de la ley que regula el uso de la bandera de España», la 39/1981.

García Corte aseguró que la ausencia de la bandera en el Consistorio responde a un robo del que las autoridades pertienentes y órganos administrativos tuvieron conocimiento. «Creemos que la robaron el Día de la Oficialidá», apuntó el alcalde, que sospecha que los denunciantes han querido valerse de este hecho para «generar la polémica que dicen que hay».

«No es la primera vez que sucede algo así, pero nunca se le dio importancia», recordó: «Ya ha pasado dos o tres veces hace varios años y es tan fácil como ir a comprar otra».

El Club de los Viernes interpretó este suceso como «una señal alarmante del nacionalismo bablista (y por lo tanto, antiespañol, en su opinión) que solo evidencia un abrumador sectarismo y una preocupante falta de cultura democrática». «Yo solo he contado lo que ha pasado, no he querido especificar el motivo», insistió el alcalde de Bimenes.