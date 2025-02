La crisis obliga a Barbón a elevar el tono

josé l. gonzález Lunes, 11 de mayo 2020, 01:42 | Actualizado 03:42h. Compartir

La jornada del lunes 30 de marzo fue larga en el Ejecutivo regional. Pasadas las 23 horas del domingo, el Gobierno publicaba el decreto que restringía aún más la lista de actividades permitidas durante las siguientes dos semanas. En el Principado, el texto cayó como una bomba. «Lo que no está en el BOE no existe», insistieron desde el Ejecutivo regional durante los días posteriores a un documento del que había desaparecido la mención expresa a la continuidad de la gran industria que sí estaba en borradores filtrados que estuvieron sobre la mesa del Consejo de Ministros. Y como no estaba, hubo que buscarla. Los teléfonos del Ministerio de Industria ardían, pero el de Delegación del Gobierno estaba disponible.

