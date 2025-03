«De esta crisis se sale gastando dinero, tiempo habrá de hacer ajustes»

JOSÉ L. GONZÁLEZ Lunes, 1 de junio 2020, 02:58 Comenta Compartir

Hay quien llama a su departamento la «superconsejería». Infraestructuras, medio ambiente, recursos hidráulicos, pero también relaciones con la Junta General del Principado y seguimiento de toda la labor que desarrolla el Gobierno. Porque Juan Cofiño (Parres, 1957) es, además de consejero, vicepresidente del Ejecutivo regional, lo que le coloca en el centro de todas las discusiones. Hace algo más de dos meses, el estallido de la pandemia empezó a dibujar un nuevo paisaje que cada vez es más nítido: al drama sanitario, con cientos de muertos en Asturias, miles en España, se suma una crisis económica muy fuerte para la que aún se están poniendo recetas sobre la mesa.

–El coronavirus obliga a cambiar toda la planificación. ¿Empieza una nueva legislatura?

–Podría decirse que sí, al menos a efectos presupuestarios. El gasto sanitario y la caída de ingresos afectan mucho, y estamos en una fase de reelaboración de las cuentas.

–¿Qué líneas van a primar en ese proceso?

–Hay que ser respetuoso con el presupuesto aprobado, las prioridades están ahí y vamos a intentar mantenerlas. Lo que tenemos que salvar por encima de cualquier otra circunstancia son aquellas partidas que tienen que ver con las políticas que generan más empleo y que son más eficaces contra la crisis: inversión en infraestructuras, en empleo en definitiva.

–Habrá que detraer recursos. ¿Cuál será el criterio?

–Tenemos que hacer una lectura de conjunto porque se están discutiendo fondos importantísimos en Bruselas y Madrid. De esta crisis se sale gastando dinero, insuflando recursos en la economía. Tiempo habrá de ajustes posteriores.

–Solo una parte del fondo estatal llegará en junio. Para el resto habrá que esperar meses y hay que reordenar el presupuesto ya. ¿Van a prescindir de algo?

–El día 1 de junio se levanta la suspensión de los procedimientos administrativos y nosotros tenemos que salir, toda la Administración, con los expedientes de gasto.

–Pero ahora habrá que cuadrar las cuentas. ¿Qué criterios se van a aplicar para recortar?

–Cada consejería está haciendo sus cálculos, más allá de los criterios generales. En esta, no va a decaer ninguna de las obras previstas, vamos a salvarlas todas. La mayoría tienen carácter plurianual y estamos pasando algunas cuantías que se iban a gastar este año al ejercicio siguiente, pero con la idea de no renunciar a nada y de que el horizonte temporal de fin de obra siga siendo el mismo.

–La reordenación del presupuesto, ¿tendrá que pasar por la Junta?

–Hay varios escenarios posibles. El que acabo de relatar no lo necesita. Y si me pregunta, ¿y hasta fin de año no tienen que ir a la Junta para nuevas autorizaciones de gasto? Pues no puedo contestar rotundamente en este momento. No descartamos que, dependiendo de si llegan fondos a Asturias que vayan a incrementar nuestra capacidad de gasto, necesitemos ir a la Junta a solicitar una autorización.

–¿Está previsto algún acuerdo con el resto de fuerzas para esa primera reordenación presupuestaria?

–Este presupuesto se ha aprobado con unos grupos. Creo que es una obligación ética y moral participar de esta reordenación con ellos, sin perjuicio de comunicar al resto.

–Con el resto, comunicar, no negociar.

–Evidentemente. La negociación se estableció en su momento.

–Hay 103 millones más de gasto y 150 de caída de ingresos. Además de esa reordenación en infraestructuras, ¿qué más se va a detraer?

–De ese fondo de Madrid, llegarán recursos.

–Pero la consejera de Hacienda dice que con ese dinero no llega.

–Seguramente no llegue. Pero, como no podemos esperar por Madrid y Bruselas, vamos a ejecutar el presupuesto desde el 1 de junio. En paralelo discurrirá la negociación del fondo y en unas semanas sabremos en qué punto estamos. Lo juicioso es empezar a ejecutar el presupuesto en los proyectos que sabemos que podemos.

–Se reclama desde Asturias un fondo nacional para la reconstrucción. ¿Tienen que gestionarlo las comunidades autónomas?

–No creo que lo importante sea el cómo sino de qué dinero vamos a disponer y para qué. Entendemos que formamos parte del Estado y con eso está dicho todo. Claro que queremos participar, decidir dónde se gasta. Pero la fórmula es una cuestión menor.

Cuentas de reconstrucción

–Los presupuestos de este año se aprobaron sobre la bocina. ¿Tiene el Gobierno la suficiente base parlamentaria para afrontar las cuentas del próximo año?

–El enfoque del próximo presupuesto va a ser el de la legislatura. Tenemos una situación parlamentaria privilegiada, pero si no la tuviéramos sería igual. Hay una situación de crisis muy importante y la orientación del gasto de estos próximos años debe ser lo más ampliamente compartida.

–¿Por dónde buscarán los apoyos?

–Somos el Partido Socialista, por lo tanto nuestra mirada natural es a la izquierda. Siempre, por definición. Pero ese no es el fin del camino, queremos marcos de acuerdo amplios.

–IU plantea crear primero un pacto de mínimos entre fuerzas de izquierdas. ¿Lo ve posible?

–Hasta ahora no ha sido posible una base de acuerdos con Podemos. Están instalados en una posición de no participación en la construcción de nada, parece que se sienten especialmente cómodos en una labor de crítica sin más, de ausencia de responsabilidades. Es una decisión de ellos. El mundo se cambia desde el Gobierno, construyendo acuerdos que posibiliten cambios reales, no en el imaginario.

–¿Ve necesario ese acuerdo de izquierdas?

–Veo necesario acuerdos amplios.

–¿Estarían dispuestos a incluir a IU y Podemos en el Gobierno?

–Es una discusión que hay que establecer en el ámbito de los partidos. El Ejecutivo tiene una base parlamentaria amplia que justifica un Gobierno como el que tenemos. Más que experimentos de Gobierno, lo que necesitamos son acuerdos políticos, parlamentarios, sociales que posibiliten que entre todos salgamos cuanto antes y de la mejor forma posible de la crisis.

–Ciudadanos gira a la izquierda, aunque hay voces en Asturias que se resisten. ¿Puede ser esta formación el apoyo que le falta al Gobierno?

–Cuando hablo de acuerdos de base amplia, obviamente incluyo a Ciudadanos, faltaría más. Saludo muy positivamente las últimas posiciones políticas de este partido en Madrid y en Asturias, y eso ayuda, no al Gobierno socialista, sino al país.

–¿Mantienen la confianza en este grupo después de lo que ocurrió en diciembre?

–Es agua pasada, son escenarios distintos. En la política los momentos son muy importantes. Entonces estaban en pleno pacto de Colón, en una posición antipática y muy poco útil. Ciudadanos se está reencontrando con una postura que estaba en sus orígenes, se presentaban como un partido útil a la gobernabilidad y al centrismo.

–El PP, tanto en Madrid como en Asturias, mantiene posiciones muy beligerantes. ¿Ve posibilidad de llegar a acuerdos con ellos?

–El PP está en crisis. Con la salida de Rajoy, han hecho un proceso de selección del que ha salido un liderazgo con un perfil muy bajo, y eso explica los gestos en los que está instalado: la desmesura, el exceso… Y la situación en Asturias es de provisionalidad también, y no hablo de personas. Tengo todo el respeto hacia el grupo parlamentario, respeto personalmente a Teresa Mallada. Ahora bien, es obvio que la provisionalidad de Madrid tiene reflejo en Asturias. Sería bueno, y no lo digo cínicamente, que saliera de la provisionalidad. Para llegar a acuerdos necesitas hacerlo con organizaciones estables y que estén instaladas en un formato de futuro.

–Hizo un planteamiento que era conseguir una administración menos costosa reduciendo el número de funcionarios. ¿Sigue siendo una cuestión «imprescindible»?

–Yo no hablé de un menor número de funcionarios ni de reducir salarios. He dicho textualmente, y lo vuelvo a repetir, que la crisis, y no solo la crisis, tiene que llevarnos a repensar el modo en el que estamos gastando los recursos públicos. La Administración del Principado tiene recorrido para mejorar. Ni estamos planteando prescindir de funcionarios ni hacer recortes salariales porque sí, lo que queremos es abrir una discusión sobre la función pública para mejorarla. Hay que hacer un debate para que la Administración, que es el útil de trabajo para cambiar las cosas, sea más eficaz y más eficiente. A veces es difícil hacer entender esto.

–Alegaron al Plan de Energía y Clima y reclaman una atención especial a Asturias. ¿Pone el documento en peligro a la industria asturiana?

–La transformación de este mundo en clave verde es imparable. La gran discusión es a qué ritmos. Asturias es singular, tenemos un modelo industrial especialmente afectado por esta transformación verde. Lo que le estamos pidiendo una y otra vez a la ministra y a la Unión Europea, y creo que poco a poco se va ganado terreno, es que se tenga esto en cuenta. Es el objetivo, que la industria pueda ir transformándose poco a poco. Creo que vamos en la buena dirección.

–¿Da por buena la fecha de 2022 para que acaben las obras de Pajares?

–Hablo con el ministerio, y no hay nada en el horizonte que impida pensar eso.

–¿Cuándo llegarán las bonificaciones del peaje del Huerna?

–Va a sonar a excusa, pero el país se ha parado estos tres meses. Soy optimista.El Gobierno estudia fórmulas diversas. En poco tiempo podremos ver mejoras en este sentido, aunque no sé de qué intensidad.