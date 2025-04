«Entró en la sede de Podemos para increparme. Es la crispación que genera la ultraderecha»

ana moriyón Jueves, 8 de abril 2021 | Actualizado 09/04/2021 00:14h. Comenta Compartir

Cristina Tuero, una de las portavoces de Podemos Asturias, explica que no es la primera ocasión en la que la sede autonómica del partido, ... en el casco antiguo de Oviedo, recibe algún tipo de ataque verbal por parte de algún ciudadano que transita por la calle. Incluso, se han llegado a registrar daños materiales en la puerta del local en momentos puntuales. Sin embargo, reconoce ayer fue la primera vez en la que ha sentido «miedo» cuando, un chico de unos treinta años, acompañado de un perro, entró en la sede cuando ella se encontraba sola y, «con actitud envalentonada, chulesca, prepotente y con mirada de odio», comenzó a increparla. «No me hizo nada, pero si se le hubiera cruzado un cable yo no tenía salida», relata aún asustada por lo ocurrido.

El individuo, al que Tuero califica como un «energúmeno», se limitó a gritarle «fuera de este barrio», «nos os queremos aquí», «iros a Ventanielles», «impresentables», «ateneros a las consecuencias»y otros improperios. Un lamentable suceso que Tuero suma a lo ocurrido hace apenas unos días en la sede de la formación morada en Gijón, atacada con huevos y cubierta de carteles con insultos y amenazas, o incluso a lo sucedido en la sede de Podemos en Cartagena (Murcia), que sufrió un ataque con material explosivo. En su opinión, se trata del resultado de la «crispación que está generando el discurso de la ultraderecha», agravada estos días como consecuencia de las elecciones autonómicas de Madrid, en las que participará el líder nacional del partido, Pablo Iglesias. Tuero quiso hacer público estos hechos por varias razones. La primera, dijo, para aclarar que Oviedo y el caso viejo de la capital no pertenecen a ese individuo, y también para defender Ventanielles «como un barrio ejemplo de dignidad y lucha». Quiso, igualmente, exponer públicamente el daño que, en su opinión, está haciendo el «discurso de odio de la extrema derecha». Pero también, añadió, responder a este tipo de ataques con fuerza. «No nos dan miedo. Al fascismo hay que combatirlo», dijo.«Está claro que les estamos haciendo 'pupita' y como no tienen argumentación alguna, su única salida es actuar como verdaderos cromañones e intentar sembrar el miedo por los barrios. Hace 80 años, con el puño arriba nuestros abuelos gritaban 'No pasarán'. Hoy, toca de nuevo salir a la calle, volver a subir el puño y seguir gritando 'No van a pasar'», declaró. «Vamos a seguir haciendo la labor que estamos desempeñando. Estamos logrando avances importantes gracias al Gobierno central de coalición y vamos a seguir trabajando en esta línea y haciendo públicos estos hechos para que no se vuelvan a repetir», concluyó. Podemos Asturias condenó ayer lo ocurrido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión