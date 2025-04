«Cuando algunos hablan de bajar los impuestos nos venden una moto»

JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Viernes, 20 de diciembre 2019, 02:33 | Actualizado 03:46h. Comenta Compartir

El presidente del Principado, Adrián Barbón, mantuvo desde la victoria electoral de su partido el pasado mes de abril que miraría a la izquierda para tratar de alcanzar acuerdos, pero siempre se mantuvo abierto al diálogo con otras fuerzas. Tras varias semanas de intensas negociaciones para sacar adelante el proyecto de presupuestos de 2020 y con el debate de enmiendas a la totalidad ya salvado, después de que Ciudadanos anunciase que no presentaría una propia ni tampoco apoyaría las de PP o Vox, Barbón lanzó un claro mensaje a Podemos, el partido de izquierdas con el que no ha logrado alcanzar aún un acuerdo, pero con el que mantiene abierto el diálogo. «Porque un partido no quiera pactar, no vamos a dejar a Asturias sin presupuestos», afirmó durante la entrevista que el periodista Juan Neira le hizo en el programa 'La Lupa' de Canal 10.

Los mensajes a la formación morada fueron varios a lo largo de una entrevista en la que se tocaron muchos temas. No quiso el presidente azuzar demasiado al que puede ser su aliado, pero sí que marcó su postura respecto a cómo han ido las negociaciones en las últimas semanas con la formación morada. «Cuando pones líneas de máximos, como Podemos, lo que dices es que no quieres pactar».

La voluntad de diálogo entre las partes ha estado a lo largo de toda la negociación en el centro del debate público de las dos formaciones. Ni los morados ni los socialistas quieren aparecer como el partido que provocó que no se llegue a un acuerdo. El propio presidente señaló ayer que no tiene «que hacer la prueba del algodón del diálogo», aduciendo su capacidad de pactar, demostrada durante su etapa como alcalde de Laviana, donde logró «aprobar el Plan General de Ordenación Urbana». Más allá de la capacidad de diálogo de las partes, Barbón lanzó un dardo al partido de izquierdas ante uno de los escenarios que se puede dar en la votación de los presupuestos. «Me dolería ver a Podemos votar con el PP y la extrema derecha», señaló en relación a la opción de que la formación morada apoye alguna de las enmiendas a la totalidad que presentarán PP y Vox.

Dentro del proyecto de presupuestos están también los impuestos que estarán en vigor el próximo año en el Principado y que, según defendió el presidente, «no se congelan, sino que bajan». Defendió Barbón las bonificaciones que se van a aplicar en las zonas rurales y atacó a quienes, ante el estado que presentan las cuentas regionales, abogan por rebajas fiscales. «Cuando algunos hablan de bajar impuestos están vendiéndonos a todos una moto». Una afirmación que sostiene sobre la base de que esa petición siempre viene acompañada de aumentos en la partida de inversión. «Eso es imposible». Como también lo es, según Barbón, «mantener el estado del bienestar bajando los impuestos a las rentas más altas».

Especialmente molesto se mostró con aquellos que defienden este tipo de postulados. «Lo que más me ofende es la trampa, bajar impuestos a quienes son más ricos. Y si algún partido defiende esto en Asturias, que lo diga».

Por ahora, el Principado no tiene entre sus previsiones incrementar la carga impositiva en Asturias, aunque el presidente advirtió de que habrá que estar atentos a los ingresos. «No tenemos previsto subir impuestos, pero habrá que ver cómo va la recaudación».

Lo que sí está en los planes del Ejecutivo regional es reducir la deuda. El Principado tiene un complicado calendario de vencimientos para los próximos años con pagos del entorno de los 600 millones de euros derivados de los préstamos que se solicitaron durante la crisis para «no recortar los servicios públicos». «Queremos reducir de forma sostenida la deuda sin ahogar a la administración ni a la inversión».

Las críticas de Fade

Si alguna entidad ha sido crítica con las cuentas que se proyectan para 2020 esa ha sido la Federación Asturiana de Empresarios. Por boca de su presidente, Belarmino Feito, los ataques al planteamiento del Gobierno regional han sido varios, llegando la entidad a publicar un vídeo en el que cargaba contra las malas condiciones con las que cuenta Asturias para atraer inversiones. «No me imagino a los empresarios vascos patrocinando un vídeo como el de Fade. Uno puede analizar, pero si quiere que Asturias sea un espacio atractivo, lo primero que tiene que hacer es hablar bien de ella».

El rescate del peaje del Huerna se coló en la conversación. Adrián Barbón quiso explicar que, en el momento actual, el Gobierno central no dispone de los «1.400 millones de euros» necesarios para su rescate. «No renuncio a suprimir el peaje, pero si ahora no se puede, lo que pedimos son bonificaciones para los transportistas».

Adrián Barbón no se atrevió a poner fecha a la puesta en marcha de la variante de Pajares, «no lo hago con las obras que licita el Principado», pero afirmó que «todos los contratos están licitados» y recordó los beneficios que trae para las regiones que recorre. «Cada vez que se abre una línea de AVE los territorios lo notan, por ejemplo en el turismo».

El presidente del Principado, que considera que el hecho de que le definan como pragmático «no es un insulto», destacó la influencia que la FSA tiene ahora en Madrid y la buena relación que mantiene con Pedro Sánchez. «Tontos seríamos si no aprovechásemos la influencia que tenemos en Madrid».