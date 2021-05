Cuixart: «No me arrepiento. El indulto no es la solución» El presidente de Òmnium reitera que volvería a repetir los hechos por los que está en prisión y que no tiene motivos para estar agradecido a Pedro Sánchez CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 28 mayo 2021, 11:00

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión condenado por un delito de sedición, ha afirmado esta mañana que «no se arrepiente» de nada y que estaría dispuesto a repetir todo lo que hizo en otoño de 2017. Días después del contundente informe del Supremo, que se opone a los indultos, Cuixart ha rechazado las medidas de gracia, desde el argumento que a su juicio «no son la solución» para resolver el conflicto catalán. El dirigente nacionalista no tiene claro que el Gobierno les vaya a permitir salir de la cárcel. Pero si al final el Ejecutivo central acaba aprobando los indultos, considera que serán «efímeros», porque el Tribunal Supremo está intentando revisar la condena al alza, porque se ha erigido a su entender en «garante» de la unidad de España. «Si llegan, serán efímeros como los terceros grados», ha asegurado en Rac-1.

Por ello, ha pedido al independentismo que no «juegue con fuego» generando expectativas que luego no se cumplirán. «Ni Sánchez sabe qué hará», ha opinado. «Dependerá de la encuesta» de turno o de la estrategia a corto plazo, ha considerado. «El indulto es chutar la pelota hacia adelante, cierra en falso el conflicto», ha señalado. Eso sí, admite que pueden suponer un avance en «mitigar el dolor» de los compañeros en prisión. Ha reconocido coraje a Pedro Sánchez, aunque no cree que tenga motivos para «agradecerle» nada.

Cuixart es el único de los presos del 'procés' que no forma parte de un partido y es el único que ha mantenido una posición de rechazo a los indultos. Considera que se ha de persistir en el embate y la confrontación contra el Estado y es necesario ir a la raíz del conflicto, que a su juicio pasa por ejercer la autodeterminación. «Lo volveré a hacer», ha advertido, como recordaba el Supremo en el escrito que ha entregado al Gobierno sobre los indultos. ¿Qué implica volver a hacerlo? No ha hablado de la declaración unilateral de independencia, ya que cuando se aprobó ya estaba en la cárcel. Se refería a que repetiría la convocatoria de la manifestación del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía. «No renuncio a ejercer mis derechos a luchar por la autodeterminación», ha asegurado. «Estoy en prisión por ejercer la desobediencia civil que no es punitiva», ha afirmado. «No renuncio a nada de lo que hice», ha rematado. También repetiría, ha dicho, llamar a la gente a que acudiera a votar en el referéndum del 1-O.

Ha apostado por el diálogo y el reencuentro y ha avisado que el conflicto está aún al «comienzo de todo». Y ha defendido el abrazo que se dio días atrás con Miquel Iceta en el acto de toma de posesión de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. «Volvería a hacerlo», ha señalado. «Tengo claro que hay que protegerse del odio y el rencor, entre todos tenemos que construir un solo pueblo», ha señalado. Ha reconocido que fue algo más que un saludo de cortesía y que tenía simbolismo político. Ha evitado cargar contra los líderes socialistas que rechazan los indultos, pero al expresidente Felipe González sí le ha espetado que «no puede dar lecciones al pueblo catalán». «Sabemos su trayectoria», ha recordado.