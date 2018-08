«Si cumplo las condiciones para ser alcalde, también para ser candidato» El alcalde de Tineo, José Ramón Feito. / I. GÓMEZ El regidor de Tineo, José Ramón Feito, considera que su imputación en el 'caso Pokemon' no es un obstáculo para ir en las listas, aunque aún no ha decidido si repetirá P. LAMADRID GIJÓN. Martes, 28 agosto 2018, 01:21

Todavía no ha decidido si volverá a encabezar la lista municipal del PSOE en Tineo o si se retirará de la carrera política. En cualquier caso, el alcalde, José Ramón Feito, no considera un obstáculo su implicación, en calidad de investigado (lo que antes se denominaba imputado), en el 'caso Pokemon' para repetir en las elecciones. «Entiendo que, si ahora mismo cumplo las condiciones para ser alcalde, también para ser candidato», señaló ayer en referencia a la información publicada por este periódico sobre la repercusión que puede tener el código ético del PSOE en su caso y en el del alcalde de Colunga, Rogelio Pando, también investigado la presunta trama de corrupción relacionada con la gestión del agua que instruye desde Lugo la jueza Pilar de Lara.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó, en agosto de 2016, que las listas del PSOE estarían limpias de imputados. «Nuestro código ético y el convenio de Transparencia Internacional lo impiden», dijo entonces. El documento que rige la conducta de los cargos públicos y orgánicos del partido es tajante y no deja lugar a interpretación en el caso de que se les abra juicio oral por un procedimiento penal, situación en la que estarían obligados a dimitir. Pero no es el caso de los regidores de Tineo y Colunga. Como otros muchos políticos y expolíticos asturianos, ambos engrosan la lista de investigados del 'caso Pokemon', pero no se espera que a corto plazo se dicte un auto de apertura de juicio oral, ya que la instrucción acumula varios años de retraso.

Aunque el código ético es algo ambiguo, en el convenio firmado con Transparencia Internacional el PSOE se compromete a la «inexistencia en las listas electorales de imputados con declaración judicial de existencia de indicios suficientemente sólidos de actividades delictivas». Ambos alcaldes están siendo investigados por un delito de cohecho, y también de tráfico de influencias en el caso de Pando, al entender la magistrada que existen indicios de delito, de modo que podría afectarles esa medida.

Prórroga de la instrucción

Feito se muestra tranquilo en este sentido. «En algunos casos, incluso, cuando se abre juicio oral puedes seguir siendo alcalde», apuntó. Recordó que su abogado había pedido que le desimputara «porque el procedimiento está archivado en Avilés, pero no se puede resolver nada» porque la magistrada solicitó, en 2015, la inhibición en favor de la Audiencia Nacional. No obstante, continúa con la investigación y ha solicitado la prórroga de la instrucción hasta junio de 2019. Sobre la decisión de ir en las listas, el alcalde de Tineo -ocupa el cargo desde 2012- todavía tiene pendiente hablar del tema «tanto con la familia como con el partido».

Por su parte, el primer edil de Colunga prefirió mantener la cautela hasta que decida si tiene intención de concurrir a las elecciones o no. «De momento, no tengo nada que decir sobre este tema», indicó. La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) únicamente se limitó a destacar «el máximo respeto a los procesos judiciales» y recordar la existencia de su código ético, «que se aplica en el caso de que haya apertura de juicio oral». Entre el resto de partidos políticos, hay opiniones de distinta índole.

Según fuentes de Podemos, serán los jueces quienes diriman si existe alguna irregularidad en los viajes a Barcelona y Zaragoza supuestamente sufragados por Aquagest, pero «no cabe duda de la responsabilidad política que cualquier representante público debe asumir, y sorprende que la FSA se haya pasado en silencio todos estos años, pese a conocerse perfectamente las causas, consecuencias y clientelismos que condicionaron la concesión del agua a empresas privadas». En cuanto a IU, la coalición firmó un compromiso en 2011 por el que los candidatos se comprometían a «asumir las responsabilidades políticas a que hubiere lugar en casos de corrupción, con dimisión cautelar de los cargos públicos y cargos de libre designación en caso de imputación y procesamiento por delitos de corrupción política o urbanística». Según fuentes del partido, no cabrían en las listas de IU candidatos imputados o procesados por estos delitos.

Reforma electoral

También Foro se pronunció sobre este asunto. Su presidente, Pedro Leal, subrayó que solo concierne a la FSA decidir si ambos alcaldes pueden volver a encabezar las listas y advirtió a los socialistas de la inconveniencia de trasladar este conflicto al resto de partidos y «ni mucho menos es admisible, como han propuesto en la Junta General PSOE, IU y Ciudadanos, pretender hacer una reforma electoral para atajar sus propios problemas, que los mismos socialistas han creado».

«No es de recibo intentar plasmar los estatutos, códigos o normas internas de un determinado político, en una ley, y más si cabe, si esta norma es una ley electoral», señaló el presidente de Foro.