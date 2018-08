«El AVE debe culminarse de una santísima vez y el Gobierno ya ha dicho que va a hacerlo» El secretario general de la FSA y candidato a presidir el Principado, Adrián Barbón, en la plaza de América de Oviedo. / MARIO ROJAS Adrián Barbón, secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Principado: «A la ministra Teresa Ribera le he dicho en privado lo que digo en público: no a una descarbonización exprés» ANA MORIYÓN Gijón Domingo, 5 agosto 2018, 06:07

La intención de llevar a cabo una transición energética exprés por parte de la ministra de Energía no amilana al líder de los socialistas asturianos, Adrián Barbón (Laviana, 1979), quien ve en su discurso una «posición de partida» sobre la que ahora toca negociar. Él, advierte, ya le ha trasladado la suya: «Digo lo mismo en público que en privado:No a la descarbonización exprés».

–Mucho ha cambiado el panorama político en los últimos meses. ¿Qué ha supuesto la moción de censura?

–Ha dado al PSOE la oportunidad de demostrar que gobierna diferente al PP. La memoria de los españoles es reciente y hemos vivido siete años de Rajoy y de derecha. Ahora vamos a ver cuántos podemos vivir de derechos.

–Los partidos que auparon a Sánchez no parece que estén dispuestos ahora a apoyar sus iniciativas, véase el déficit. ¿Está el PSOE atado de pies y manos en el Congreso?

–También pasó al principio con la RTVE y ahora tenemos a una magnífica administradora única como es Rosa María Mateo, por poner un ejemplo. ¿Cuesta? Claro, porque en España no hay tradición de diálogo y menos aún a nivel nacional. Pero es falso que haya una situación de bloqueo.

–Las manifestaciones de la ministra Ribera en relación al carbón y las térmicas han sido un batacazo para Asturias. ¿Tiene el enemigo en casa?

–No. Lo que tenemos son unas posiciones de partida, lo importante es el resultado de la negociación que tiene que abrirse. Pero esto no puede resolver en una reunión. La transición exige pautas y pactos. Por lo pronto ya ha habido tres contactos importantes, con el Gobierno, con los sindicatos mineros y con los alcaldes mineros. Creo que se están siguiendo las lógicas vías de diálogo.

–Si esas negociaciones parten de posiciones de partida y ahora debe abrirse una negociación, ¿cuánto está dispuesto a ceder la FSA?

–Hay que llegar a un punto de conformidad sobre qué tipo de transición creemos que es la mejor, porque no es lo mismo la posición de Asturias que la de otras comunidades. Y lo que tengo claro es que yo estoy aquí para defender los intereses de Asturias. Vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que la transición sea justa y que considere nuestras peculiaridades. Y si no, no nos servirá esa transición.

–¿Ha tenido oportunidad de hablar con Ribera para explicarle esas peculiaridades?

–Telefónicamente yo mantengo contactos con todos los ministerios, lógicamente. Y ya saben que yo digo en público lo mismo que en privado: no a una descarbonización exprés.

–¿Ha advertido a Ferraz de que la FSA no aceptará el posicionamiento que ha planteado la ministra?

–Ferraz sabe la posición asturiana, porque es exactamente la misma que tenía antes, no cambia según quién gobierne en Madrid.

–¿Y qué mensaje le ha transmitido Adriana Lastra sobre esta cuestión?

–Esta federación tiene la inmensa suerte de tener a una dirigente nacional de la talla política de Adriana Lastra. Y eso significa que los intereses de Asturias siempre van a estar encima de la mesa. Siempre.

–Javier Fernández abordó esta cuestión en la reunión con Pedro Sánchez, pero volvió sin ningún compromiso claro. ¿Sabe si aquel encuentro ha supuesto un avance?

–El hecho de que se haya recuperado la relación institucional y que los dos presidentes hayan hablado para esa toma de contacto inicial ya es fundamental para Asturias. Pero estamos en un punto muy inicial. El Gobierno lleva dos meses y hay que recordar que estamos ante un problema que lleva agudizándose durante los últimos siete años de recortes en las ayudas a la producción y recortes en la entrada de carbón a las térmicas.

–¿Teme que con estas posiciones de entrada, como usted las llama, parte de la militancia y el propio SOMA pueda sentirse defraudado?

–Vamos a esperar el resultado. Estoy convencido de que el diálogo fructificará y que dará un resultado con el que todos nos identifiquemos.

–¿Qué planes tiene para las comarcas mineras y para el carbón?

–Hay que reivindicar, lo primero, que las cuencas tienen futuro. Siempre estamos hablando negativamente de ellas y no es así. Es un espacio excepcional para invertir, para desarrollar y para vivir. Es verdad que hay que fomentar el espíritu emprendedor, porque durante muchos años hemos vivido en torno al monocultivo del carbón. Y también hay que tener en cuenta que cuando se destruyen determinados centros de producción la administración no puede limitarse a decir «doy ayudas». Tiene que implicarse para que se genere otra actividad alternativa con empleo.

–La idea, entiendo, no son más fondos mineros.

–Sería injusto decir ahora que no se da ni un euro más. Creo que esos fondos fueron muy útiles en materia de infraestructuras, pero también que funcionaron mal en la generación de la actividad económica. Entre otras razones, porque hubo muchos empresarios que no hicieron honor a su nombre, que fueron rapiñadores.

–En la reunión que mantuvieron Pedro Sánchez y Javier Fernández también se habló de infraestructuras, pero nada se sabe de por qué el convenio del plan de vías aún no ha pasado por el Consejo de Ministros.

–En el tema de infraestructuras la reunión fue muy clarificadora. Desterró cualquier duda y se demostró la voluntad política de continuar con la planificación aprobada e, incluso, de acelerar los plazos si se puede. Sobre el plan de vías me imagino que el nuevo equipo ministerial lo está examinando todo. Sería lo lógico. No van a firmar sin más lo que han preparado los anteriores.

–¿Cuánto más puede esperar Asturias sin un plan de cercanías?

–El plan de cercanías tiene una demanda cierta y muy urgente y confío en que el Gobierno central sea consciente de la necesidad que tenemos. Pero volvemos a lo mismo. En la etapa de Zapatero, al menos, hubo alguna inversión en materia de cercanías, pero, en los siete años de Rajoy no hubo nada.Los problemas no caen del cielo.

–Todos los ministros de Fomento han cambiado el proyecto de vías de la variante. ¿El PSOE mantendrá el pactado por el PPy Foro o se volverá a cambiar?

–El tema de la variante es un asunto muy complejo, es verdad. Me quedo con el mensaje que ha dicho el Gobierno de que iba a culminar la obra. Punto. Porque ni siquiera sabemos la planificación real del ministerio anterior ya que un día dijo una cosa y al día siguiente dijo que había pactado con Foro otra. Yo lo que quiero es que el AVE se culmine de una santísima vez.

–¿Por dónde debe pasar el futuro de la industria en Asturias?

–Asturias tiene una industria de primerísima calidad desde el punto de vista de las retribuciones de los trabajadores. Pero creo que es importante complementarla con la investigación y la ciencia y tengo clarísimo que ésa será una premisa clave en la próxima legislatura.

–¿Servirá para recuperar talento?

–Sí, pero también para que nuestra industria se especialice en cuestiones que le permitan competir en los mercados internacionales. Por eso es importante que la ciencia y la investigación en Asturias se pongan al servicio de esa industria.

–¿Qué propone para paliar el problema demográfico?

–Es un problema que va a exigir una coordinación nacional y que, entre otras cuestiones, requiere impulsar una red de servicios públicos para asentar población en la zona rural y gestionar los recursos, incluso los naturales, para favorecer la implantación económica en el territorio. Es un asunto complejo.

–Pero el envejecimiento de la población es inevitable.

–Asturias debería aprovecharlo para generar un nicho de mercado que vaya más allá de la red de residencias públicas o los centros de día. Hay que darle la vuelta y ver en ello una oportunidad económica.

–La FSAha sido clara en relación a la oficialidad, pero hay disparidad de criterios dentro del partido. ¿Teme que se convierta en un foco de discusión interno?

–Hubo debate en el congreso, pero en este partido cuando una medida se acuerda, se ejecuta. Ahora toca ir al detalle. Y ahí la presencia de la FSA va a garantizar que sea una oficialidad moderada y amable, una oficialidad de derechos y no de imposiciones.

–Primero fue el caso Renedo y en breve se va a juzgar el caso Niemeyer. ¿De alguna manera cree que se está juzgando la gestión de los últimos años del PSOE?

–En la gestión del PSOE ha habido muchas cosas buenas y positivas. Han sido muchos años de gobierno y no creo que unos casos concretos puedan contaminar toda una gestión. A partir de ahí, la FSA tiene confianza plena en la Justicia y respeto absoluto a las decisiones judiciales.

–El caso Villa ha quedado listo para sentencia. ¿Ha reconocido al histórico dirigente en sus declaraciones y en su forma de actuar durante el juicio?

–Como todo el mundo sabe, mi relación con él no era buena y lo único que deseo es que la justicia actúe, y parece ser que pronto se va a dictar sentencia. Y no hay que olvidar que está siendo juzgado por una denuncia del SOMA.

