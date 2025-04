La decisión de favorecer las cuentas socialistas agrava la crisis en Foro El sector oficial acuerda no presentar enmiendas de totalidad mientras que el diputado crítico, Pedro Leal, registra una batería de reparos en la Junta

A. MORIYÓN OVIEDO. Sábado, 21 de diciembre 2019, 02:52 Comenta Compartir

La Comisión Directiva de Foro acordó ayer no presentar enmiendas de totalidad al proyecto presupuestario socialista así como no apoyar las que han anunciado que presentarán tanto PP como Vox. Una decisión -acordada por unanimidad en un cónclave al que no asistió el sector crítico de Foro- que favorecerá la entrada en vigor de las cuentas de Adrián Barbón y que, desde el sector oficial, justifican como una estrategia para evitar que el PSOE se «eche en brazos» de Podemos o que Asturias comience 2020 con prórroga presupuestaria. «No podemos ponernos de perfil. Un acuerdo con Podemos traería más impuestos, más paro y más pobreza», defendió el secretario general y portavoz del grupo parlamentario, Adrián Pumares. «Lo sencillo sería decir que presentamos una enmienda a la totalidad, y más conociendo que hay otro partido que tiene previsto facilitar también la tramitación presupuestaria -en alusión a Ciudadanos- que, por cierto, lleva seis meses diciendo que Foro tiene un pacto secreto con el PSOE», apostilló Pumares, consciente además de que esta decisión provocará «reproches e insultos» hacia su persona, «empezando por compañeros que desprecian a la Comisión Directiva».

Y es que el acuerdo adoptado ayer agrava aún más la crisis interna que existe en el seno de esta formación entre el sector oficial, liderado por Carmen Moriyón y partidario de favorecer la entrada en vigor de las cuentas, y el sector crítico, encabezado por Francisco Álvarez-Cascos y reacio a facilitar las cosas al PSOE. Una división que afecta de pleno al grupo parlamentario y que podría derivar en que se rompa la disciplina de voto en el debate de enmiendas de totalidad convocado para el día 26.

«Gran parte del programa»

La situación es tan tensa que el diputado del sector crítico, Pedro Leal, registró ayer en calidad de portavoz suplente antes de que se celebrara la Comisión Directiva de su partido 27 enmiendas parciales al presupuesto, algunas susceptibles de ser calificadas como de totalidad dado que afectan a los ingresos. Pumares, por su parte, se reservó el derecho de retirarlas tras conocer de su existencia por los medios de comunicación.

Leal defiende que sus enmiendas responden a «gran parte del programa electoral de Foro, aprobado por un Comisión Directiva legítima y no por un órgano cuya composición ha sido impugnada», en referencia a las ejecutivas que han sido rechazadas por el sector crítico después de que se cesara a varios dirigentes próximos a Álvarez-Cascos. Esta corriente también impugnará ante los tribunales la ejecutiva celebrada ayer, igual que las tres anteriores, al entender que adolece de «similares irregularidades». El Juzgado Nº 4 de Oviedo notificó ayer la celebración de la vista el día 30 sobre las medidas cautelares solicitadas en las anteriores demandas que impugnaron la reunión y los acuerdos del 23 de noviembre.