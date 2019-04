Paloma Gázquez: «No voy a dedicar ni un minuto a los problemas internos del PP en Asturias» Paloma Gázquez, el pasado jueves, en el programa La Lupa. / J. PAÑEDA «Ahora mismo hay que centrarse en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Ya habrá tiempo para analizar los datos» Paloma Gázquez Diputada electa del PP ANA MORIYÓN GIJÓN. Martes, 30 abril 2019, 01:46

Paloma Gázquez (Málaga, 1969) fue elegida este domingo única diputada nacional del PP por Asturias en unos comicios en los que su formación sufrió un descalabro histórico. De ahí que ayer fuera una jornada agridulce para ella. Desde Asturias muestra todo su apoyo a Pablo Casado, a quien ya representó en el Principado en el proceso de primarias, confiada además en que será cuestión de tiempo que el electorado vuelva a ilusionarse con el partido. Responsabiliza de los malos resultados a la fragmentación del voto del centro-derecha, con el auge de Ciudadanos y la irrupción de Vox, y hace gala de cierta elegancia al sortear cualquier cuestión sobre el éxito de la coalición o la evidente crisis interna que sufre el partido en Asturias.

-¿Se esperaba estos resultados?

-No, lo cierto es que esperábamos tener unos resultados mejores en toda España, y también en Asturias.

«Casado lleva poco tiempo y no nos ha dado tiempo a que calara nuestro mensaje» «Espero, por el bien de España, que el PSOE sea responsable y no pacte con independentistas»

-¿A qué atribuye este debacle del PP?

-Al fraccionamiento del voto. El fraccionamiento del voto de nuestros potenciales electores, que se han ido tanto a Ciudadanos como a Vox, ha provocado que, pese a que los tres sumamos un apoyo muy alto al centro-derecha, como consecuencia de la ley D'Hondt no se haya traducido en escaños. Cuando se habla de porcentajes inferiores al 15%, esta ley hace mucho daño.

-¿No cree que al PP le toca también hacer algo de autocrítica?

-Ahora mismo yo creo que hay que centrarse en las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Ya habrá tiempo para estudiar y analizar los datos, pero ahora debemos centrarnos en las próximas elecciones.

-¿Hasta qué punto cree que, más allá de la ley D'Hondt, el mensaje de Vox ha perjudicado al PP? ¿No opina que la izquierda se ha movilizado para evitar que la ultraderecha entrara en un Gobierno del PP?

-Entiendo que la izquierda utilizó todos sus recursos para movilizar a su electorado.

-Pero eso es totalmente lícito. ¿Ustedes no lo han hecho?

-Por supuesto que es lícito. Pero ellos han utilizado el recurso del miedo, mientras que nosotros transmitíamos nuestro programa. Quizá el problema es que Pablo Casado lleva poco tiempo como presidente del partido y no nos ha dado tiempo a que clara en la calle nuestro mensaje. No es que no hubiéramos sabido usar nuestros recursos, es que no hemos tenido tiempo a transmitir el mensaje.

-Se escuchan ya voces que hablan de que Pablo Casado debería dimitir...

-Mi compromiso con el PP de Pablo Casado es total y lo reafirmo. Creo que en este momento hay que tener las miras altas y pensar que a partir de ahora vamos a crecer y a llegar a los ciudadanos. Debemos centrarnos en las próximas elecciones.

-Los resultados han sido malos en toda España, pero ¿cree que los evidentes problemas internos del PP asturiano han podido pasar también factura en las urnas?

-Si no he entrado hasta ahora en ninguno de esos temas, ni les he dedicado ni un solo minuto, no voy a entrar ahora. Los militantes se merecen que me mantenga en esta postura.

-¿Usted hará campaña por Teresa Mallada en las próximas elecciones?

-Voy a estar presente en todos los sitios en los que me lo pidan, solo faltaría.

-¿Hasta qué punto cree que el resultado de los comicios nacionales puede condicionar las próximas elecciones locales, autonómicas y europeas?

-Confío en que no las condicione. Espero que todo el electorado haya visto este domingo que es mejor concentrar el voto y que el programa del PP es suficientemente potente y bueno como para volver a ganar la confianza del ciudadano.

-El PP nunca antes tuvo un solo diputado por Asturias. ¿Siente que toda la responsabilidad está ahora sobre su espalda?

-Sí, pero no tengo ningún miedo a la responsabilidad. Yo espero corresponder a lo que los ciudadanos esperan de mí porque para eso han confiado en mí.

-¿Cuáles serán las prioridades para Asturias que defenderá desde el Congreso?

-Las mismas que me comprometí a defender en campaña: el empleo, que se ha convertido en uno de los mayores problemas de esta región, el tejido industrial y energético y la despoblación. Creo que deberíamos centrarnos en esos puntos.

-Los nacionalistas parece que han cogido fuerza en estas elecciones. ¿Se está gestionando bien el desafío catalán?

-Nosotros creemos que hay que defender España y que en eso no podemos estar tibios. No nos podemos dejar condicionar por lo que ocurra a nuestro alrededor.

-¿Le preocupa que Pedro Sánchez llegue ahora a un acuerdo con los independentistas para gobernar?

-Claro que me preocupa, y mucho. Espero, por el bien de España, que Sánchez sea responsable y que no pacte con los independentistas.