La ANC defiende que la violencia hace «visible» en el mundo el conflicto catalán

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) dio hoy un paso más allá en su discurso de confrontación independentista. La presidente de la entidad, Elisenda Paluzie, justificó por primera vez la violencia registrada en las manifestaciones de estas dos últimas semanas en las calles de Cataluña para protestar contra la sentencia del Supremo. La dirigente consideró en una entrevista en TV3 que las imágenes violentas pueden tener su utilidad en beneficio del 'procés' catalán en la medida en que el conflicto se hace visible a nivel internacional. «Son estos incidentes los que hacen que estemos en la prensa internacional de manera continuada estos días, es decir, que hacen visible el conflicto», afirmó Paluzie.

A su juicio, los disturbios en las calles pueden tener aspectos positivos y negativos, pero el responsable de todo lo que ha pasado es, según la dirigente secesionista, la «violencia del Estado», que ya se pudo comprobar, según dijo, en la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés'.

Paluzie apostó ayer por seguir el ejemplo de las protestas de Hong Kong, un espejo en el que ya se miró hace meses Quim Torra, para debilitar los «pilares de poder del Estado» a través de movilizaciones constantes y sostenidas en el tiempo.

Paluzie no fue la única dirigente soberanista que justificó hoy la violencia en las calles, que se ha saldado en dos semanas con 600 heridos. La CUP, que presentó en Madrid su candidatura a las generales, negó que los manifestantes hayan practicando la violencia. «La única violencia la han ejercido la Policía y los Mossos con su comportamiento deleznable», afirmó el candidato Albert Botrán.

La CUP, como Torra, no condena los disturbios. «La tarea de las organizaciones políticas no es la condena o la no condena» sino entender el origen de los acontecimientos, según Botrán. Y a su entender, las algaradas que se han producido en Cataluña se explican por la «rabia» que hay «entre la juventud catalana» a la que «no le gustó ver cómo pegaban a sus mayores y a ellos mimos y cómo destrozaban sus colegios en el 1 de octubre».

Nadie en el independentismo corrigió hoy a Paluzie. «Lo negativo es que haya un conflicto político en Cataluña y la dimisión del Estado a la hora de resolverlo, eso es lo negativo», apuntaron en JxCat. En las filas del secesionismo existe en estos momentos un debate muy profundo sobre la cuestión de la violencia.

En un primer momento, se hablaba de que la violencia la causaban elementos infiltrados externos al movimiento, palabras de Torra. De ahí, se ha pasado a amparar las barricadas de fuego y los choques con la Policía. Hay sectores que llevan semanas empleando la teoría de la justificación y de la violencia como autodefensa ante el ataque del Estado. Hay quien cree que el Gobierno central solo se sentará a negociar si se crea un escenario cuasi revolucionario que fuerce a la comunidad internacional a intervenir para obligar al Ejecutivo central a sentarse en una mesa de diálogo.

Quim Torra meses atrás defendió la vía eslovena y se miró en el ejemplo de Hong Kong. Ayer defendió de nuevo a los CDR detenidos acusados de terrorismo. «Son presos políticos», afirmó. E insistió en llamar a la ciudadanía a la movilización y a la desobediencia civil. El movimiento independentista «ganará por tenacidad y persistencia», aseguró.

También el líder ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista al diario.es minimizó la gravedad de los disturbios provocados por los manifestantes independentistas como respuesta a la sentencia. «No me gusta que se queme un contenedor, pero violencia es condenar a un siglo de cárcel a demócratas por poner las urnas», pronosticó.

Las protestas, los disturbios y la imagen de Barcelona en llamas, que han dado la vuelta al mundo, ha puesto en alerta a los empresarios. El presidente del Instituto de Empresa Familiar, Francisco Riberas, llamó ayer desde Murcia a «recuperar la normalidad lo antes posible» en Cataluña, ya que «es muy peligroso proyectar esta imagen ante los clientes e inversores internacionales por más tiempo».

Los empresarios pusieron el foco y su preocupación en la situación que atraviesa Cataluña y enviaron un mensaje de «solidaridad» con los ciudadanos y empresas que tratan de mantener su actividad normal «a pesar de la violencia».