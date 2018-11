«No hemos dejado de tener un pie en la calle y otro en las instituciones» Lorena Gil, en el Pueblo de Asturias. / A. GARCÍA Lorena Gil | Candidata a las primarias de Podemos: «Hay que pensar en un tejido económico alternativo frente a la descarbonización, no en las recetas que se han aplicado hasta ahora» P. LAMADRID GIJÓN. Lunes, 19 noviembre 2018, 03:46

Lorena Gil (Gijón, 1975), diputada autonómica de Podemos, decidió concurrir a las primarias para elegir la lista autonómica que irá a las elecciones de mayo porque «este año, más que nunca, es el tiempo de que las mujeres demos un paso adelante». La candidata del denominado sector oficial, cuenta con el respaldo del grueso de los dirigentes regionales.

-¿Su oponente critica el alejamiento del sector oficial de las bases. ¿Considera que se ha perdido la comunicación?

-Lo que más me llama la atención es que durante meses la otra candidatura estaba a favor de que la liderara una mujer, pero no es el caso. Nosotros no hemos dejado en ningún momento de tener un pie en la calle y otro en las instituciones. Hemos estado ahí para todas las personas que han querido contar con nosotros para debatir y trabajar conjuntamente. Y fruto de ello son las medidas que hemos llevado adelante en la legislatura.

-¿Qué peso tendrán las políticas de género en su candidatura, Asturies 2019?

-Apostamos por un Gobierno cruzado por una perspectiva feminista. Sin eso, no cuenta para la mitad de la población, ya que las mujeres constituyen el 52% en Asturias. Tenemos la brecha salarial más alta del Estado, y la de las pensionistas. Además, están los conflictos laborales, donde las mujeres son las más afectadas. Sobre todo, pero no solamente, en aquellos sectores más precarizados, que precisamente son los más feminizados. Tiene que haber herramientas con autonomía para realizar acciones que corrijan determinadas situaciones.

-¿Qué propone en materia económica en un momento marcado por la descarbonización?

-Creo que no hay tiempo que perder. Debemos aplicar cierto coraje a las decisiones que se toman y que haya consenso en un momento en el que los próximos años son claves para Asturias. Tiene que haber una transición justa para que haya futuro en las comarcas mineras y en las zonas industriales. Hay que pensar en un tejido económico alternativo, no en las recetas que se han aplicado hasta ahora. En lugar de en inversiones a corto plazo, debemos pensar en el medio y largo plazo. En generar empleos adaptados a los nuevos sectores industriales, al conocimiento, al turismo de calidad o al aprovechamiento óptimo del medio rural, ya que el campo es un eje de futuro. Debemos atacar este proceso por varios frentes.

-¿Qué apoyos sociales plantea para respaldar a las familias?

-Hemos puesto el foco de manera muy relevante en la parte social de las propuestas que hemos llevado a lo largo de las últimas negociaciones presupuestarias y en las iniciativas que llevamos a la Junta en esta legislatura. Tanto los jóvenes, como las familias con hijos, con personas dependientes... necesitan medidas sociales: reducción de las listas de espera, doblar el parque público de vivienda y apoyar a las familias cuidadoras, entre otras.