El delegado del Gobierno en Madrid: «No había ningún elemento para prohibir el 8-M»

José Manuel Franco (c dcha), delegado del Gobierno en Madrid, a su llegada a los Juzgados

Mateo Balín Madrid Miércoles, 10 de junio 2020, 07:45 | Actualizado 18:53h.

Si pudiera dar marcha atrás José Manuel Franco repitiría, paso por paso, lo que ocurrió los días previos al 8-M. Eso fue lo que le vino a decir a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. El delegado del Gobierno en Madrid ha declarado este miércoles como imputado ante la juez que investiga la celebración de los actos autorizados por Franco cuando la amenaza del coronavirus ya era una realidad en nuestro país.

«He querido dejar claro, a mi juicio, que la actuación -de los días previos al 8 de marzo- ha sido con arreglo a la ley y a las noticias que se iban teniendo por parte de los expertos», ha dicho Franco a la salida del juzgado, donde aprovechó la presencia de los periodistas para hacer un alegato de las medidas económicas que ha puesto en marcha el Gobierno para proteger a los más vulnerables. «Sinceramente, lamento que hoy no podamos estar hablando de la salida de la crisis, estar hablando en positivo del tema de los ERTE o del ingreso mínimo... Que tengamos que estar hablando de este tema. Me ha tocado esto y, en fin, a colaborar con la justicia».

El delegado del Gobierno ha dicho que «no puedo considerarme responsable del 8-M, no había ningún elemento que llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental. No había ningún elemento para prohibir el 8-M. Y no está acreditado que el 8-M haya causado más infecciones... Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y nos decían los expertos sanitarios».

En desacuerdo con el informe

Sobre el duro informe de la Guardia Civil que acabó con la destitución de Pérez de los Cobos, en el que se dice que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ocultó información, José Manuel Franco prefirió optar por la prudencia:«Me gusta ser cauto». Al respecto, añadió que «tengo un gran respeto a la Guardia Civil como institución, como a la Justicia, y espero que se haga justicia. Pero desde el respeto a la Guardia Civil como institución, no estoy de acuerdo con el informe».

El delegado del Gobierno también se reservó su opinión cuando se le preguntó a las puertas del juzgado si consideraba que la juez Rodríguez-Medel está encabezando una «causa general» contra la gestión de la pandemia por el Gobierno. «Me reservo mi opinión, pero tengo mi opinión», dijo José Manuel Franco, tras el que declararon, ya en condición de testigos, el secretario general de la delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del Delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

Cabe recordar que la juez de Madrid que instruye la causa del 8-M se opuso el martes al archivo de la causa contra el único investigado, José Manuel Franco. En un extenso auto, Carmen Rodríguez-Medel rechazó el recurso de la Abogacía del Estado, al que se adhirió de forma parcial la Fiscalía Provincial, y decidió mantener abierto el procedimiento penal contra el delegado del Gobierno en Madrid.