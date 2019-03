Una denuncia de «pucherazo» en las primarias de IU agita la confluencia con Podemos La secretaria de Política Municipal de IU, Gabriela Álvarez, y el coordinador, Ramón Argüelles, la pasada semana, en Oviedo. / P. LORENZANA Dos candidaturas optan al segundo puesto de la lista común en un clima caótico y con la coalición dividida a favor y en contra de la alianza ANDRÉS SUÁREZ Lunes, 4 marzo 2019, 03:44

IU de Asturias se instala en el caos. La coalición concurrirá a las autonómicas del 26 de mayo en alianza con Izquierda Asturiana, pero al margen de Podemos. Sin embargo, para las generales del 28 de abril se ha pactado desde Madrid una confluencia con el partido morado que le otorga el segundo puesto de la lista conjunta al Congreso, pero que suscita el rechazo de un amplio sector de la organización. A las primarias para ocupar esa plaza se han presentado dos candidatos, el mierense Juan Ponte y la avilesina Ana Solís, pero el proceso se ha recrudecido entre acusaciones de «pucherazo» por parte del equipo de la segunda hacia la dirección federal y la regional.

El embrollo es monumental porque coinciden en el tiempo dos procesos que, aunque distintos, se rozan. IU de Asturias tiene en marcha sus primarias para elegir el candidato al Principado en las autonómicas de mayo, a las que se acude al margen de Podemos. En esa competición participan tres aspirantes: el propio coordinador, Ramón Argüelles; la eurodiputada Ángela Vallina y la concejala avilesina Carmen Conde. La votación será el próximo día 9.

Todo se enreda porque a última hora se ha sellado en Madrid un acuerdo entre Podemos e IU para presentarse en conjunto a las elecciones generales de abril, una confluencia que, tras un duro tira y afloja, da a la coalición el segundo puesto de la lista conjunta al Congreso. Un amplio sector de la organización asturiana rechaza este entendimiento, que no obstante también tiene sus partidarios. El lío es mayor si se tiene en cuenta que en los mismos plazos -voto telemático entre hoy y el día 9 y en urna el 10- la militancia de Izquierda Unida deberá decidir si avala o no esa confluencia y la identidad de quienes ocupen los puestos de la candidatura común con el partido morado.

En Asturias ambos procesos, las primarias para elegir el candidato al Principado y la confluencia para las generales, se tocan porque existe un intenso debate interno sobre la relación a mantener con Podemos. Está claro que a las autonómicas de mayo no se irá con el partido morado porque así se votó en referéndum. El debate ahora es si a las generales hay que confluir con Pablo Iglesias y los suyos o no. El coordinador, Ramón Argüelles, ha prometido que la dirección al completo y la militancia decidirán. La cuestión es que la consulta federal que se desarrollará a ese respecto entre mañana y el día 10 es de ámbito nacional y el resultado en Asturias no se puede desgajar del conjunto. Habría que hacer otro referéndum específico que complicaría aún más las cosas y que probablemente abriría una brecha con la dirección estatal que lidera Alberto Garzón.

Lo que quedó definido ayer es que para optar a ese segundo puesto de la candidatura a las generales con Podemos hay dos alternativas. Una es la de Ana Solís, del equipo de Carmen Conde. Otra es la de Juan Ponte, directamente vinculada a Alberto Garzón y por tanto con su aval explícito.

No está claro cómo va a resolverse este proceso de primarias para las generales. Por un lado, porque el rechazo de buena parte de la organización asturiana a esa confluencia lo complica todo. Habrá que ver cómo se canaliza la opinión de la militancia sobre si se respalda el acuerdo con Podemos o no y qué dicen las distintas familias presentes en la dirección de IU de Asturias.

Por otro, porque los partidarios de Conde y por tanto de Solís están muy irritados ante la forma en que se han desarrollado los acontecimientos. Al cierre del plazo inicial para la presentación de candidaturas únicamente constaba la opción de Solís. Sin embargo, y dado que el acuerdo con Podemos y la cesión del segundo puesto de la lista se remató a última hora, se abrió un periodo extraordinario durante el cual se oficializó la salida a escena de Juan Ponte. El sector de Conde y Solís habla de «irregularidades», de «adulteración» de las primarias y, directamente, de «pucherazo». Reclama una «aclaración motivada» de esa ampliación de plazos y advierte de que, de resultar insatisfactoria, «se valorará tomar decisiones en otros escenarios». Algo que suena a la judicialización del asunto.

Estas primarias federales son solo un aperitivo del acontecimiento realmente trascendente, la votación de la que saldrá el candidato al Principado. El coordinador, Ramón Argüelles, se juega ahí su futuro frente a la candidatura de Ángela Vallina y el sector más contrario a las confluencias con Podemos. Lo que ahí suceda determinará el rumbo de la coalición tanto para las generales como para las posteriores autonómicas.