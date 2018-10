Once denuncias por amenazas a concejales están pendientes de resolución en Asturias La delegada del Gobierno, Delia Losa, presidió la Junta de Seguridad en la que participaron representantes de los grupos parlamentarios. / M. ROJAS La delegada del Gobierno, Delia Losa, afirma que otras ocho demandas fueron desestimadas al no apreciarse delito o falta DANIEL FERNÁNDEZ GIJÓN. Martes, 2 octubre 2018, 04:11

En los últimos cinco años se han presentado en Asturias 19 denuncias por amenazas a alcaldes o concejales, «de las que once están pendientes de resolución» judicial o de que concluya la investigación. Las otras ocho restantes han sido desestimadas al no apreciarse en ellas delito o falta. Así lo trasladó ayer la delegada del Gobierno en la región, Delia Losa, a los representantes de los partidos políticos con representación en el Parlamento asturiano durante la Junta de Seguridad, convocada a petición de Izquierda Unida tras el asesinato del edil de esta coalición en Llanes, Javier Ardines, y las recientes amenazas a la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, y un edil de esta formación.

Losa calificó de «muy positiva» la reunión, en la que se pusieron en común «las inquietudes y temores» por las amenazas que están recibiendo los cargos municipales en diversos concejos de la región. No obstante, la delegada del Gobierno insistió en que estos hechos «no son de ahora porque este tipo de amenazas lamentablemente siempre han existido. Es algo que va implícito en los cargos políticos».

Posteriormente aportó los datos de casos por amenazas que han sido denunciados en los últimos cinco años. Dijo la delegada del Gobierno que de las 18 demandas cursadas, once están pendientes de resolución y el resto fueron desestimadas. Este dato, no obstante, no coincide con los que maneja el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que informaron a EL COMERCIO de que «al menos» uno de estos casos ya fue enjuiciado y sobre el que se dictó sentencia.

En la reunión de ayer, los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Asturias informaron a los representantes de los partidos políticos de la situación en la que se encuentran las investigaciones del crimen de Ardines, así como del resto de las demandas por amenazas presentadas. Respecto al primero, los mandos de la Guardia Civil recordaron que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y que en estos momentos se está pendiente del resultado de algunas pruebas que permitirán avanzar en la investigación.

El coordinador de IU de Asturias, Ramón Argüelles, formación que solicitó la convocatoria de la Junta de Seguridad, pidió llegar hasta el final en las investigaciones del asesinato de Javier Ardines y de las amenazas de muerte contra la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, y uno de sus ediles. El líder de la coalición de izquierdas en Asturias recalcó que encontrar a los responsables, «será un ejemplo aleccionador para otras conductas acosadoras o que puedan ser peligrosas».

Además de la delegada y los representantes de la Guardia Civil y Policía Nacional, a la reunión de ayer acudieron Adrián Barbón, secretario general de la FSA; los diputados Rafael Alonso (PP), Daniel Ripa (Podemos), Carmen Fernández (Foro); Ramón Argüelles, coordinador general de IU Asturias, y Sergio García, secretario de Organización de Ciudadanos en el Principado, e Ignacio García Palacios, presidente de la Federación Asturiana de Concejos.