Susana Díaz elogia la generosidad de Sánchez por «dialogar con todo el mundo»

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha resaltado la «generosidad» del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, por «dialogar con todo el mundo» en el marco de las negociaciones que está llevando a cabo para poner en marcha un Gobierno, al tiempo que ha considerado que sería «una barbaridad» llevar al país a unas terceras elecciones generales.

En una entrevista concedida a Europa Press, Susana Díaz se ha mostrado convencida de que habrá gobierno antes o después de Navidades, si bien ha reprochado al PP que «nos haya traído a esta situación y que no haya tenido la más mínima generosidad con los españoles como el PSOE la tuvo en el 2016» cuando se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy.

Tras incidir en que los ciudadanos están «hartos de tanto tacticismo por parte de algunos líderes políticos», la dirigente del PSOE-A ha advertido de que «ya estamos en el dilema de quienes queremos que haya un gobierno y quienes no quieren. Y yo quiero un gobierno cuanto antes, que sea progresista, sensible y comprometido». A este respecto, ha censurado el «tacticismo» del presidente del PP, Pablo Casado, que «mira por el retrovisor al líder de Vox, Santiago Abascal, y que le tiene pánico a Vox», mientras que de Ciudadanos ha dicho que «con Albert Rivera huido, Inés Arrimadas aún no ha cogido las riendas para poner a este partido en el lugar para el que nació, el centro y la moderación, un espacio que deja huérfano».

Ha sido más crítica con el líder 'popular', al que ha reprochado que «es como el perro del hortelano, ni ayuda a gobernar ni quiere que se gobierne», una actitud «irresponsable» con la que demuestra que «no está a la altura». Además, ha hecho hincapié la socialista en que Casado «no tiene la generosidad con España de reconocer que los españoles han votado al PSOE y a Sánchez, y obstaculiza que se configure un gobierno, debilitando a la democracia y mandando el mensaje a los ciudadanos de que hasta que no voten lo que le gusta, seguirán votando».

«Y frente a todo eso la responsabilidad la está ejerciendo exclusivamente Sánchez, buscando alianzas para sacar delante una investidura», ha proseguido Susana Díaz, que ha confiado en que estos partidos tengan «un golpe de responsabilidad y patriotismo con España», poniendo sus votos al servicio de este país. Además, ha recordado que solo le piden la abstención, «que permitan que el Gobierno eche a andar y, a lo largo de la legislatura, abandonen también ese tacticismo egoísta que solo piensa en sus intereses».

Acuerdos dentro de la Constitución

En este marco, la líder del PSOE-A ha elogiado a Sánchez porque «no ha dejado de dialogar y buscar acuerdos con todo el mundo» y esto, en su opinión, «es interpretar el momento en el que está el país, que necesita grandes acuerdos y mucha gente sumándose al interés general de España». «No ha cerrado el diálogo a nadie, al contrario, y esto es positivo para el país y generoso por su parte», ha abundado.

En cuanto a las negociaciones con partidos como Bildu o ERC, Susana Díaz ha subrayado que se mantiene en la misma posición de siempre y que está tranquila porque Sánchez, «todo el diálogo, la negociación, el acuerdo o la búsqueda de apoyos para sacar la investidura, lo hace en el marco de la Constitución, con la defensa de la igualdad de España y de todos los españoles». Y en el momento en el que algo no sea así, la dirigente andaluza ha garantizado que siempre estaría «frente a quienes pretendan quebrar esa unidad, la igualdad, el Estado de derecho y la defensa de nuestra Constitución, como defiende Sánchez».

«A día de hoy, si a Casado le doliese España y si Cs fuera fiel y leal a aquello para lo que dicen que vinieron a la política que era intentar evitar que el Gobierno dependiese de partidos independentistas, ya estaría anunciando su abstención», ha añadido antes de reprochar que «ni uno quiere a España ni el otro es leal» con sus orígenes.

Los españoles no merecen otras elecciones

Ante la posibilidad de que no haya acuerdo y se celebren unas terceras elecciones en el país, Susana Díaz ha sido tajante en afirmar que esa posibilidad «sería una barbaridad» y que es algo que «los españoles no merecen ni entenderían», de modo que «quien se lo plantee es irresponsable, egoísta y no tiene el interés del país como prioridad de su acción política».

Además, ha alertado de que ese escenario tendría muy malas consecuencias para la vida de las familias españolas, dañaría la imagen internacional de España y la propia imagen de los partidos «como incapaces de estar a la altura de lo que un país necesita y de las necesidades de fortalecer sus instituciones». «España hoy está en al tesitura de o asentar y reforzar la democracia o debilitarla, algunos están por debilitarla pero los socialistas queremos asentarla, reforzarla y poner todos los instrumentos a nuestro alcance para que siga siendo la garantía del derecho, de la unidad del país y la igualdad», ha zanjado Susana Díaz.