«Cuando hay dificultades para gobernar conviene hacerlo con partidos constitucionalistas» Javier Fernández. Javier Fernández defiende su gestión en el PSOE durante «la sentencia tautológica del 'no es no'» D. F. Miércoles, 27 febrero 2019, 15:32

El acto de ayer en Madrid fue visto por muchos como el inicio del epílogo político de Javier Fernández y Juan Vicente Herrera, que no se presentarán a la reelección el próximo 26 de mayo. Sus respectivas intervenciones fueron interpretadas por los asistentes como una despedida. Y fue por ello por lo que los presidentes del Principado y Castilla y León fueron largamente ovacionados al término de sus intervenciones.

Fue el caso de Javier Fernández, quien cerró el acto respondiendo a una pregunta lanzada por varios asistentes sobre la carta enviada por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a Ciudadanos para pedirle que recapacitara sobre su veto a pactar con Pedro Sánchez. El presidente del Principado defendió que «cuando hay dificultades para gobernar, conviene hacerlo con partidos constitucionalistas. Y no solo lo creo, sino que pienso que estoy acreditado para decirlo», puntualizó, para defender su gestión al frente de la gestora del PSOE: «En aquel momento de la sentencia tautológica del 'no es no' se tomó una decisión de Gobierno muy difícil, yo tuve algo que ver con ello, por lo tanto no me voy a echar atrás cuando pienso que realmente en situaciones de dificultad los gobiernos con partidos constitucionalistas son indispensables», dijo Fernández mientras los invitados le ovacionaban.

La presentación en Madrid del Corredor Atlántico reunió a una nutrida representación de la política, empresa y sociedad asturiana. Así, junto al presidente del Principado se encontraban los consejeros de Infraestructuras y Presidencia, Fernando Lastra y Guillermo Martínez, respectivamente. También estuvo la diputada socialista en la Junta General Carmen Eva Pérez y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. No hubo, sin embargo, representación de la FSA y de la ejecutiva federal del PSOE.

Por contra, la delegación del PP en el acto fue numerosa. Acudieron a Madrid la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, y el secretario general, Luis Venta Cueli. También estuvo la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, con parte de su equipo de colaborades, como Pablo Álvarez-Pire y Reyes Hurlé. Los diputados nacionales Susana López Ares y Ramón García Cañal y los senadores Ovidio Sánchez y Mario Arias también asistieron, al igual que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, y los exministros Rafael Catalá e Isabel García Tejerina.

También asistió al acto el exrector de la Universidad de Oviedo y candidato de Ciudadanos a las primarias para la Presidencia del Principado, Juan Vázquez. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, encabezó la delegación empresarial de la región, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño; el presidente de TSK, Sabino García; el de ILAS-Reny Picot, Francisco Rodríguez; y el presidente de la patronal de la construcción CAC-Asprocon, Joel García, entre otros. También siguió el acto el presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Luis Fernández-Vega, y los secretarios generales de UGT y CC OO en Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente.