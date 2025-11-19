El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El excomisionado de la dana José María Ángel Irene Marsilla

La Diputación de Valencia sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso

La Corporación trata de que la Audiencia reabra la causa contra el excomisionado de la dana por un delito de estafa

A. Rallo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:16

Comenta

La Diputación de Valencia agota sus oportunidades para reabrir la causa contra el excomisionado de la dana José María Ángel por el uso de un ... supuesto título falso a lo largo de su dilatada carrera en la Administración. El juez archivó la causa al determinar que el delito, la falsificación del título, es un ilícito de carácter instantáneo y estaba prescrito con independencia de los efectos que esa acción deparara a lo largo del tiempo. Desde este punto de vista el delito estaría notablemente prescrito al margen de cualquier duda ya que los hechos se sitúan a mediados de los ochenta, en el germen de estas instituciones provinciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  3. 3 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  4. 4

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  5. 5 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  6. 6

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  7. 7

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios
  8. 8 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Diputación de Valencia sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso

La Diputación de Valencia sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso