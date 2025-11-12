En directo | El fiscal general, ante una declaración histórica en el Supremo
Álvaro García Ortiz declara a partir de las 16:00 horas sobre la filtración del mail del novio de Ayuso que le ha valido la imputación por revelación de secretos
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:45
16:03
El Tribunal Supremo retoma ya la penúltima sesión del juicio contra el fiscal general del Estado.
15:30
Sin duda, el borrado de sus dispositivos y su intervención para desmentir el bulo de que era la Fiscalía la que había propuesto un acuerdo a González Amador van a centrar buena parte de la intervención de García Ortiz, quien siempre haber negado estar detrás de la filtración del famoso mail, limitando su actuación a la redacción de la nota de prensa de la mañana del14 de marzo, en la que se desmentía el bulo, pero sin revelar ya ningún secreto porque el contenido de ese correo ya se había publicado para entonces.
15:27
Esta misma mañana, el jefe de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, y su equipo se han ratificado, como peritos, en sus conclusiones de que la filtración del mail partió de la “Fiscalía General del Estado” y que García Ortiz tuvo en todo momento el “dominio” de la situación. Los agentes también han confirmado que el fiscal general sometió a un doble borrado todos sus dispositivos, el primero de ellos el 16 de octubre de 2024, solo horas después de que el Supremo anunciara que le abría una causa por la filtración del mail.
15:24
Álvaro García Ortiz, al que se le ha concedido el ‘privilegio’ de declarar en último lugar, tras el paso por la sala de 40 testigos y peritos, tiene la oportunidad de rebatir las acusaciones del instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, y de la UCO, de que él estuvo detrás de las maniobras para filtrar entre el 13 y el 14 de marzo de 2024 el mail en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Isabel Ayuso, Alberto González Amador, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales.
15:21
Llegó el día. Tras cinco jornadas de juicio en el Supremo, este miércoles a partir de las 16:00 horas la sala escuchará a Álvaro García Ortiz. Será un momento histórico en la judicatura española, ya que nunca antes un fiscal general –y además en ejercicio- ha declarado como imputado en una vista oral.
-
-
-
-
-
-
