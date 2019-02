Directo | La declaración de Turull abre la segunda semana del juicio del procés

Melchor Saiz Pardo

Forn insiste en diferenciar sus "compromiso político" a favor del referéndum de su trabajo "institucional" como consejero, donde no hizo nada para facilitar la consulta. "No hubo ningún movimiento desde mi consejería a favor del referéndum", insiste antes de dejar claro que no dio órdenes a los Mossos para no frenar la consulta ilegal. "Ningún acto de los mossos fue contrario a la Constitución", afirma de manera tajante.