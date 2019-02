Directo | Urkullu dice que se entrevistó con Rajoy en julio de 2017 a petición de Puigdemont

Melchor Saiz Pardo

La declaración de Urkullu se presenta interesante, sobre todo después de que ayer el expresidente Mariano Rajoy admitiera que mantuvo contactos con el lehendakari durante los convulsos días de la intentona secesionista de otoño de 2017. No obstante, Rajoy no precisó siquiera si llegó a verse con Urkullu ni el papel que éste jugó. Solo negó el papel de "mediador" de Urkullu, ya que, dijo Rajoy, no hubo ningún mediador porque desde el inicio el Gobierno central tuvo claro que no podía negociar la soberanía nacional con el Govern de Carles Puigdemont.