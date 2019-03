Directo | Trapero, citado hoy ante el Supremo

Melchor Saiz Pardo

Concluye el interrogatorio de Planas. Llaman a declarar a Francisco Juan Fuentes, exdirector de la zona de Cataluña y Baleares de Unipost. "Me extraño el registro porque me dijeron que no hacía falta orden judicial porque era una empresa", dice el exdirectivo, que estuvo presente en el registro de Terrasa. "En aquel momento no sabía que había en los palets. Solo que eran de la Generalitat. No sabía si eran cartas o certificados. No tenía claro el producto que había"