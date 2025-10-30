En directo | Sánchez en el Senado: «El PSOE tiene una financiación absolutamente limpia»

08:44

Cada grupo cuenta con 50 minutos, en los que se incluye el tiempo que dedique el compareciente a contestar. El primer turno de preguntas será para María Caballero, de UPN, seguida de Ángel Pelayo Gordillo, de Vox.

Posteriormente, tomará la palabra el grupo Confederal (Geroa Bai, Agrupación Gomera, Compromís y Más Madrid). El siguiente turno correspondería al PNV, pero ha optado por no intervenir, por lo que tomará la palabra el grupo Plural (Coalición Canaria y Junts). Continuarán con el interrogatorio ERC y EH Bildu.

El encargado de finalizar la sesión será el Partido Popular, que se prevé que lo haga a partir de las 13.00 horas.