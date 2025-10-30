El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

En directo | Sánchez en el Senado: «El PSOE tiene una financiación absolutamente limpia»

El presidente declara, a petición del Partido Popular, en la Cámara Alta este jueves

Almudena Santos

Almudena Santos

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:52

09:11

Tensión en la comisión de investigación tras la ironía de Sánchez al hablar de la «objetividad» de la comisión de investigación.

09:10

El presidente de la comisión, Eloy Suárez, pide a Sánchez que no «abuse» de su tiempo de respuesta para «no verme obligado a alargar el tiempo de respuesta».

09:08

«El PSOE tiene una financiación absolutamente legal y regular», asegura al presidente mientras la senadora de UPN insiste en que el presidente responda directamente a la pregunta de «si alguna vez ha recibido sobres de dinero».

09:07

«Para mí, estar aquí y poder cumplir con mi deber de rendir cuentas será atendida. Quiero decir que el PSOE tiene una financiación absolutamente limpia», comienza explicando el jefe del Ejecutivo.

09:06

Comienza interrogando al presidente del Gobierno UPN. Pregunta si Sánchez alguna vez ha recibido sobres con dinero.

09:05

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Hoy no solo será relevante el choque de Sánchez con el PP, que interrogará el último. También los socios y, sobre todo, un ex socio, Junts. Los independentistas usarán su turno para escenificar que han pasado a la oposición, según fuentes del partido de Carles Puigdemont.

09:05

Arranca la comisión de investigación del Senado

Arranca en estos momentos la comisión Koldo del Senado, con la comparecencia de Pedro Sánchez.

08:59

Llegada de Pedro Sánchez al Senado para declarar en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. Reuters

08:58

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Solo hay un precedente de un presidente en ejercicio que haya tenido que declarar en una comisión de investigación del Congreso. Fue José Luis Rodríguez Zapatero, en la del 11-M. Pero las circunstancias eran muy distintas. En aquella comisión también fue citado, ya como expresidente, José María Aznar. Como también lo fue, en su caso en la creada y aún vigente por la ‘operación Cataluña’, el expresidente Mariano Rajoy.

08:57

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado

El presidente afronta como un debate sobre el estado de la nación el interrogatorio, que Junts aprovechará para exhibir su pase a la oposición. Lee la noticia completa

08:56

Sánchez acaba de llegar al Senado acompañado por el ministro de Presidencia Félix Bolaños. El presidente ha dicho estar tranquilo y se ha mostrado sonriente.

08:53

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Los ‘frentes judiciales’ que los grupos de oposición van a sacar al presidente del Gobierno son fundamentalmente cuatro: el ‘caso Ábalos-Koldo-Cerdán’, que afecta a los dos exsecretarios de organización del PSOE; el ‘caso Gómez’, en el que la mujer de Sánchez está imputada por cinco delitos; el ‘caso hermano’, que es la causa en Badajoz por la que David Sánchez se va sentar en el banquillo acusado de enchufismo; y el ‘caso fontanera’, sobre las maniobras de la exmilitante Leire Díez para torpedear los sumarios que afectan al PSOE.

08:44

Cada grupo cuenta con 50 minutos, en los que se incluye el tiempo que dedique el compareciente a contestar. El primer turno de preguntas será para María Caballero, de UPN, seguida de Ángel Pelayo Gordillo, de Vox.

08:38

Sánchez acude hoy a la comisión de investigación del Senado por el 'caso Koldo', a petición del PP. Desde las 9.00 horas se someterá a las preguntas de los diferentes partidos políticos en relación a las las presuntas irregularidades cometidas por José Luis Ábalos y Santos Cerdán -los dos últimos secretarios de Organización del PSOE y el exasesor Koldo García.

