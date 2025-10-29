En directo: Los familiares de las víctimas ya están en la Ciudad de las Artes de Valencia para el funeral de Estado

16:36

Los Reyes llegarán a las 17:45 horas

El funeral será conducido por la periodista Lara Siscar, y tiene una duración prevista de una hora. A partir de las 16:30 llegarán los alcaldes, los presidentes autonómicos y los representantes del Gobierno, y finalmente, a las 17:45, entrarán los Reyes, que serán recibidos por Pedro Sánchez y saludarán al resto de las autoridades. Se leerán los nombres de todos los fallecidos y los familiares de tres víctimas hablarán en representación de los afectados.