«Algunos dirigentes del PP aplican el Asturias Resta» El portavoz del grupo parlamentario de Foro, Adrián Pumares participó en 'La Lupa', de Canal 10

Foro abordará en su comisión ejecutiva prevista para el próximo lunes el nuevo escenario político nacional y la conveniencia, o no, de reeditar la coalición con el PP que viene suscribiendo en las últimas elecciones generales. El portavoz del grupo parlamentario, Adrián Pumares, advirtió ayer durante su intervención en el programa de La Lupa, de Canal 10, que en la última campaña electoral «algunos dirigentes del PP en lugar de aplicar el lema Asturias Suma aplicaron el Asturias Resta». Y es que en la última cita electoral la relación entre Foro y algunos sectores del PP no fue especialmente buena. La coalición únicamente consiguió un escaño, el de la popular Paloma Gázquez, quedando Foro sin representación, lo que no ayudó a favorecer el entendimiento entre ambas formaciones.