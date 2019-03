El diseño de las listas municipales tensa las relaciones entre PP y Foro Josefina Álvarez, Álvaro Queipo y José Antonio Berdasco. / E. C. Los foristas critican un intento de Mallada de 'robarles' candidatos a los ayuntamientos, mientras los populares replican que se multiplica el interés por ingresar en su partido A. SUÁREZ OVIEDO. Lunes, 18 marzo 2019, 04:36

PP y Foro acudirán en coalición a las elecciones generales del 28 de abril porque, en el caso de las filas populares, así lo ha querido la dirección estatal que encabeza Pablo Casado, pero en el plano estrictamente asturiano no puede decirse que la relación entre ambas formaciones sea precisamente cordial. La candidata al Principado, Teresa Mallada, ya dejó claras en su momento sus reticencias al entendimiento con el partido de Carmen Moriyón y Francisco Álvarez-Cascos, y aunque en el marco nacional no tiene competencia para interferir, en el autonómico y en el municipal no está por la labor de fomentar esa alianza preelectoral. El asunto está siendo motivo de fricciones en el plano local porque la formación forista critica un intento de los populares de 'robarles' candidatos a los ayuntamientos, mientras que estos se defienden con el argumento de que son incorporaciones voluntarias en un contexto de «creciente interés» por formar parte del proyecto político del PP.

Algunos movimientos ya han cuajado de forma efectiva. En Somiedo, Josefina Álvarez y José Antonio Berdasco, en su momento concejales de Foro y que habían abandonado la formación, se han sumado a las filas del PP. La candidata popular en Boal representó al partido forista en los comicios de 2011. Y se exploran acciones similares en municipios como Ribadesella o Salas.

Desde el equipo de Teresa Mallada se habla de que hay un interés «creciente» de gente que ha formado parte de Foro, y también de independientes, por formar parte del nuevo proyecto político que intenta articular el PP. Se niega el argumento de que se esté intentando realizar una suerte de 'OPA hostil política' al partido de Moriyón y Cascos, pero también se añade que la situación se va a aprovechar.

La idea a partir de la cual se desarrolla la estrategia municipalista de Mallada y su equipo es que no se puede permitir una dispersión del voto del centro-derecha que acabe favoreciendo gobiernos municipales del PSOE. El análisis que se hace es que hay municipios en los que Foro tiene «pocas opciones» de obtener concejales pero que esos votos que pudiera lograr y que no fueran a parar al PP podrían ser claves para dar la alcaldía a la izquierda. De ahí esa apuesta por fortalecer el proyecto del PP a la vez que se debilita el de Foro, rival directo en el mismo espectro ideológico.

Esta estrategia se observa con no poca irritación desde Foro. «Es difícilmente entendible que vayamos en coalición con el PP a las generales de abril y que a la vez nos estén intentando quitar candidatos para las municipales de mayo», objeta un dirigente, que confía en que estas maniobras no tengan un impacto notable sobre la estructura del partido. Con todo, hay quien no oculta la preocupación por el 'agujero' que esto pudiera provocar en algunos territorios concretos.

«En ningún caso»

En Foro son conscientes de que el PP asturiano y en concreto Mallada y los suyos, que son quienes manejan el timón del proceso de confección de las candidaturas locales, no quieren saber nada de reeditar en suelo asturiano la alianza estatal que sí ha impuesto Casado. «En ningún caso» se contempla ese escenario, admiten desde las filas populares, que ven en esta actuación la única vía posible para dar la batalla al PSOE en mayo y tener opciones de incrementar su exiguo currículo actual de alcaldías.

En el plano nacional, y confirmado el nombre de Paloma Gázquez como cabeza de lista de la coalición de PP y Foro al Congreso, quedan aún por cubrir algunos puestos vacantes. Es el caso del Senado, donde suena con fuerza el nombre de Ramón García Cañal.