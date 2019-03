Doce listas al Congreso y once al Senado en Asturias

Después de varias semanas de movimientos internos y apuestas de partido, las listas que concurrirán a las elecciones generales del 28 de abril ya son definitivas. Así, la Junta Electoral dio parte ayer de todos los partidos que conformarán la parrilla electoral en los comicios: serán doce listas para el Congreso y once para el Senado. En este sentido, solo Actúa, la formación liderada por Gaspar Llamazares, no presentará candidatos para la Cámara Alta.

El número de papeletas que tendrán los asturianos para elegir sus representantes en el Congreso de los Diputados será exactamente el mismo que en 2016. Las opciones, eso sí, no serán las mismas. Repiten PSOE, PP-Foro, Unidas Podemos, Ciudadanos, Pacma, Vox, Partido Humanista y Recortes Cero-Grupo Verde. Dejan de concurrir, al menos con candidatura propia, Escaños en Blanco, UPyD, Partido Unionista Estado de España (Puede) y el PCPE. En su lugar tendrán papeleta Actúa, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) y Andecha Astur.

Apenas unas horas después de que se cerrase el plazo para presentar listas, tanto como socialistas como populares no han querido dejar pasar la oportunidad de defender sus candidaturas. En este sentido, Adrián Barbón subrayó la apuesta por la mujer de la lista de su partido. «La única candidatura que da una primacía importante a la mujer es la del PSOE, porque la número uno y la número dos son mujeres. EEstoy pensando ya en los cuadros que voy a ver y ya me causa disfruteso no es baladí, ya que he visto una candidatura donde la uno es una mujer pero hasta la cinco no hay otra. Eso me ha llamado la atención», afirmó en relación a la candidatura popular.

También destacó el lavianés la necesidad de movilizar al electorado de izquierdas. «Hay que concentrar todos los votos progresistas y moderados que no quieren que el futuro de este país lo marque la extrema derecha», concluyó.

«Cada partido decide»

La candidata popular a presidir el Principado, Teresa Mallada, no quiso entrar a valorar el resto de listas para las elecciones generales ya que «cada partido decide». Las de su partido, sin embargo, las calificó como «excelentes» y destacó su papel a la hora de confeccionarlas. «He tenido bastante que ver en ellas. Son buenas, ganadoras y todos los candidatos son de mi confianza. Tanto Gázquez como yo salimos a ganar, como siempre que me presento», concluyó.

La presidenta de los populares, Mercedes Fernández, se mostró partidaria de que «no siempre vayan los mismos» en las candidaturas. La lista, por tanto, le «parece bien» y ayudará a «enriquecer» el proyecto de Pablo Casado. Sobre la investigación abierta a Mallada por el 'caso Hulla', Fernández puso tierra de por medio y, aprovechando su presencia en el Museo de Bellas Artes, prefirió hablar de cuadros. «Estoy pensando ya en los cuadros que voy a ver y ya me causa disfrute», afirmó antes de irse.