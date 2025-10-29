El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mariano Moreno a su entrada al Supremo este miércoles Efe

«Don Mariano, no me diga que eso es un control»: así ha sido la reprimenda del juez al exgerente del PSOE por la falta de fiscalización en los pagos

Puente insinúa, sin llegar a citarlo, que la ausencia de vigilancia en Ferraz sobre los tickets pudo favorecer el blanqueo por parte de Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:49

«No me diga usted que eso es un control. Me parece a mí, don Mariano, que exigir al menos que la persona que ha ... pagado el importe… (lo justifique)»… Leopoldo Puente, el instructor del 'caso Koldo-Ábalos- Cerdán' se ha enzarzado este miércoles con el exgerente del PSOE durante su interrogatorio a cuenta de la insistencia del testigo en abundar en el aparente contrasentido de defender que sí que había en Ferraz control en el pago de gastos porque no se abonaban tickets que no fueran «oficiales», aunque él mismo ha reconocido al mismo tiempo que nadie comprobaba que los gastos presentados fueran reales.

