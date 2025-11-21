El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El restaurador, a su llegada al juzgado de Catarroja donde se investiga la dana. Irene Marsilla

El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»

El restaurador señala que desde Presidencia llamaron para que les guardaran un reservado

A. Rallo y Pablo Alcaraz

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:19

El dueño de El Ventorro, Alfredo Romero, se ha convertido en uno de los grandes personajes secundarios en la investigación de la gestión de la dana ... . El restaurante, conocido en el mundillo político, empresarial e incluso periodístico, ha sido foco de atención desde que se conociera que Carlos Mazón y Maribel Vilaplana comieron allí el día de la tragedia. El establecimiento y sus propietarios son otra de las 'víctimas' colaterales del desastre. Este viernes su comparecencia trata de aclarar si escuchó alguna de las conversaciones que mantuvo el presidente sobre el fenómeno meteorológico.

Te puede interesar

