Las elecciones del 10-N condicionan la negociación presupuestaria en Asturias Ana Cárcaba y Adrián Barbón, en la Junta del Principado. / ÁLEX PIÑA El Principado afronta con incertidumbre la elaboración de un documento para el que carece de la previsión de ingresos del Estado JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Lunes, 14 octubre 2019, 02:40

La repetición electoral vuelve a sumir al país en la incertidumbre y esto afecta de lleno a la política regional. Los comicios del 10 de noviembre, en los que se elegirá a los representantes al Congreso y al Senado por segunda vez en lo que va de año, condicionan la negociación presupuestaria en Asturias.

El PSOE cuenta con una amplia mayoría en la Junta para respaldar su acción de Gobierno. Pero, para grandes asuntos como la aprobación de las cuentas de 2020, sigue necesitando el apoyo de otras formaciones. Tres son los votos que le faltan a los socialistas para sacar adelante los presupuestos del próximo año. La intención del presidente del Principado, Adrián Barbón, es mirar a su izquierda en busca de ese respaldo parlamentario. Con IU ya consiguió cerrar el acuerdo de investidura el pasado mes de julio, un documento en el que se recogen algunas de las prioridades de los dos partidos para la legislatura. La ampliación de la red de escuelas de 0 a 3 años, profundizando en el sistema de bonificaciones, las políticas activas de formación para el empleo, el impulso de la igualdad y la lucha contra la violencia de género son algunos de los puntos que se enmarcaban en ese acuerdo y que se pondrán sobre la mesa de la negociación presupuestaria. El presidente del Principado señaló la pasada semana que una de las prioridades del presupuesto será la igualdad, que tendrá un carácter «transversal» en el documento.

A quien no se logró sumar a ese acuerdo fue a Podemos, que mantiene un duro discurso contra los socialistas, aunque el pasado año sí que aprobó las cuentas del PSOE. El escenario, no obstante, es ahora bien distinto. Con unas elecciones a las puertas se antoja complicado que las diferentes formaciones se sienten en la misma mesa para discutir las partidas de unas cuentas que definirán el próximo ejercicio. Las próximas semanas serán tiempos de defensa de políticas propias en busca de los mejores resultados en las elecciones del 10-N. La incertidumbre de lo que puede ocurrir esa noche es también un factor que anima a retrasar las negociaciones en Asturias. Aunque las encuestas apuntan a una victoria socialista, el reparto de escaños dejará un escenario que obligará a buscar pactos, acuerdos que condicionan la relación de los partidos en las autonomías.

El documento de presupuestos está ahora en fase de elaboración. La consejería de Hacienda que lidera Ana Cárcaba fijó como plazo el pasado viernes para recibir las propuestas de los diferentes departamentos. Ahora llega el momento de trasladar todas esas proposiciones a un documento que, tras pasar por el Consejo de Gobierno, deberá elevar a la Junta del Principado para su aprobación.

Complicaciones

La elaboración del documento no será sencilla. La inestabilidad política que reina desde el pasado 28 de abril, con la imposibilidad de formar un Gobierno en Madrid, llevó a que este año el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez no haya comunicado a las comunidades autónomas la previsión de ingresos del sistema de financiación. El Principado desconoce cuánto recibirá por las entregas a cuenta, aunque sí tiene datos sobre la liquidación de 2018, que asciende a 176 millones de euros. Estas magnitudes suponen anualmente en torno al 75% de los ingresos no financieros del Principado. A pesar de la incertidumbre, el Ejecutivo regional trabaja con sus propias previsiones a la espera de conocer las cifras oficiales.

Otro de los condicionantes será el de la ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece un límite de la deuda pública del 22,4% del PIB, un objetivo de déficit del 0% y una regla de gasto con una tasa de variación nominal del 2,8.