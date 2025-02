«Son las empresas y no la ministra quienes cierran las térmicas»

P. LAMADRID GIJÓN. Viernes, 25 de octubre 2019, 03:59 Comenta Compartir

El cabeza de la lista del PSOE al Senado por Asturias, Francisco Blanco, defendió ayer la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para impulsar la transición energética. En este aspecto, recalcó que «son las empresas y no la ministra Teresa Ribera quienes quieren cerrar las térmicas». De hecho, recalcó que el Ejecutivo central no ha hecho otra cosa que «aguntar esos cierres y buscar instrumentos para que esa transición sea lo más armónica posible». Es más, en la entrevista concedida al programa 'La Lupa', de Canal 10, Blanco apuntó que las centrales alimentadas con carbón «no deberían cerrarse todavía», entre otras razones porque podría afectar a la seguridad del suministro.

Asimismo, el candidato a revalidar su puesto como senador reconoció la dificultad para aplicar el arancel ambiental que reclaman los gobiernos autonómico y español, pero remarcó su necesidad para intentar atajar la competencia desleal que supone la producción siderúrgica de los países extracomunitarios para las empresas asentadas en Asturias y el resto del país. El exconsejero de Industria también se refirió a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos ayer, que revelan la pérdida de 8.400 trabajos en un año en la región. A su juicio, «hay cierta desaceleración económica desde hace varios, por lo que es lógico que el ritmo de empleo disminuya también».

No obstante, recalcó que «la ocupación sigue aumentando», aunque no en las tasas deseadas. Respecto al déficit, señaló que se continuará reduciendo el próximo años, aunque «no tan rápido» como en los últimos ejercicios. En este sentido, Blanco consideró que la falta de un Gobierno estable y, por tanto, de Presupuestos Generales del Estado, impide el aumento de los ingresos en las arcas públicas, ya que Pedro Sánchez no ha podido aplicar los impuestos previstos, como la 'tasa Google'. «Si hubiese presupuestos en 2020, veríamos cómo esa senda de reducción de déficit se recuperaría en gran medida».

Blanco también hizo alusión a la cooficialidad de la llingua, con la que está de acuerdo siempre y cuando no suponga imposición alguna. «Mi postura, que coincide con la de mi partido, es defender este patrimonio cultural y los derechos de aquellos que quieren expresarse en asturiano», añadió.