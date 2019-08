«Tender la mano al PSOE, claro que sí, pero tenemos que ver medidas eficaces» Teresa Mallada camina a las puertas de la sede de la Junta General del Principado. / FOTOS: MARIO ROJAS Teresa Mallada, portavoz del PP en la Junta General del Principado «Hay un total desconocimiento por parte del Gobierno de lo que supone una descarbonización exprés» JOSÉ L. GONZÁLEZ OVIEDO. Domingo, 18 agosto 2019, 04:07

Teresa Mallada (Cabañaquinta, 1973) afronta su primera legislatura en la Junta del Principado como portavoz del principal partido de la oposición. Tras una dura campaña marcada por los enfrentamientos internos en su partido, la cara visible del PP en Asturias no cierra la puerta a los acuerdos con el PSOE, aunque advierte de que estarán «vigilantes» ante todo lo que haga el Gobierno asturiano.

-¿Qué PP vamos a ver en la Junta?

-Va a ser un PP muy pendiente de las políticas del Principado, que va a aportar muchas propuestas, que va a tender la mano en cuestiones que sean buenas para los asturianos, pero que, por supuesto, va a estar muy vigilante en todas aquellas cuestiones que no aborde el Gobierno.

-¿Qué proyectos o iniciativas van a intentar priorizar?

-Ya se lo hemos trasladado al presidente. Hay temas que creemos que hay que abordar con la mayor anticipación. Uno es la industria. Nuestra región está sufriendo unos momentos muy difíciles por ineficacia principalmente del Gobierno de Pedro Sánchez, y ahí queremos que el Principado dé la batalla.

-¿Por dónde seguirán?

Otro es el tema de la economía asturiana. Hay que hacer una reforma fiscal en nuestra región de manera inmediata. Otro problema que hay que abordar y en el que ya le hemos tendido la mano al presidente es la situación demográfica.

-En el debate de investidura se vio mucha serenidad. ¿Espera que la legislatura siga por el mismo camino?

-Serenidad, depende de quién lo juzgue. Lo que teníamos que decirle al que iba a ser el presidente se lo dijimos, y al resto de grupos también. Espero una legislatura eficaz.

-El vicepresidente Juan Cofiño mostró en una entrevista en EL COMERCIO su disposición a llegar a acuerdos con ustedes y Ciudadanos. ¿Recogen el guante?

-Necesitamos propuestas concretas. Tender la mano, claro que sí, pero tenemos que ver medidas eficaces.

-¿Dónde ven posibilidades de acuerdos con el PSOE?

-En materias como las que cité, sería deseable. Sé que en financiación y fiscalidad será difícil porque tenemos visiones absolutamente distintas, pero, por el bien de Asturias, lo vamos a intentar.

-Con esas visiones tan distintas, ¿ven posibilidades de llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos?

-Tendremos que estudiar bien la propuesta que haga el Gobierno y ver en qué puntos podemos estar de acuerdo.

-Las propuestas generales de cada partido se conocen. ¿Dónde debería ceder el PSOE para lograr su acercamiento?

-En materia fiscal, principalmente. Somos una de las comunidades autónomas que tenemos los impuestos más altos y estamos convencidos de que esa reducción fiscal contribuiría a una mejora de la economía en nuestra región.

-Ese es un debate muy polarizado. ¿Asturias se puede permitir ahora una rebaja fiscal?

-Estoy convencida. El año pasado conseguimos atraer poco más de 20 millones de inversión extranjera, que eso te lo consigue cualquier empresa. Y es, obviamente, porque nuestra región no es atractiva para invertir.

-¿Cómo pretenden convertirla en atractiva?

-Con esta fiscalidad tan alta es imposible atraer inversores, que los asturianos nos lancemos a emprender, montemos nuestro propio negocio. Ni siquiera se han querido hacer reducciones de tramos en el IRPF para las rentas más bajas, no tenemos ninguna medida que ayude a los autónomos a montar ese primer negocio o que ayude a los que tienen en marcha su empresa y pasan dificultades. No tenemos una ley de reemprendimiento para aquellos que han tenido dificultades en su primera empresa y puedan tener facilidades para montar una segunda apoyándose en esa experiencia previa... Eso hace falta en una comunidad autónoma que necesita mejorar.

-Menciona a los autónomos y las rentas más bajas en el IRPF. ¿Qué otras líneas hay que tocar en la fiscalidad?

-El esfuerzo en IRPF hay que hacerlo y, por supuesto, en Sucesiones.

-El Gobierno está lleno de caras nuevas. ¿Qué espera de este nuevo Ejecutivo?

-En el grupo parlamentario popular solo repite un diputado y lo que tenemos que hacer es lo que esperan los ciudadanos de nosotros: que desde el primer momento nos pongamos al día y no estemos tres meses intentando aprender de qué va esto. Eso es lo que le pedimos al Gobierno.

-¿Ve posible fijar una postura común en la Junta sobre la financiación autonómica?

-Coincidimos en algún punto con el Gobierno, pero hay que mantener la autonomía fiscal. Hay que tener en cuenta las características propias de cada comunidad, en nuestro caso la despoblación, el aislamiento de determinadas zonas, incluso la situación en la que se encuentra la industria asturiana. Pero también que en ese reparto del dinero a las comunidades no se tenga en cuenta la renta per cápita de Asturias. Las características especiales de nuestra región hacen que tengamos unas rentas más altas que otras comunidades, derivadas de las prejubilaciones.

-Comunidades gobernadas por su partido defienden criterios distintos. ¿Les supondrá un problema?

-No hay que mirar el signo político que gobierne en cada comunidad, sino las características de las mismas y agruparnos con ellas.

-¿Está el Gobierno afrontando de forma adecuada la transición ecológica?

-Creo que hay un desconocimiento absoluto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de qué es lo que supone una descarbonización exprés como la que están imponiendo desde Madrid. La UE permite un tiempo de transición para conseguir esa sustitución, que desde nuestro punto de vista no tiene que ser total del carbón por otras energías renovables. Asturias no tiene desarrolladas las energías renovables como exigiría poder prescindir de parte del carbón. El nuevo Gobierno del Principado no está explicando la situación. Esperemos que en los próximos días, los próximos meses, esa realidad sea trasladada por parte del Principado al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque me cuesta creer que eso va a ser así.

-¿Por qué?

-Porque no olvidemos que el presidente del Gobierno asturiano ha sido y es el presidente de la Federación Socialista Asturiana, y este es un problema que tenemos sobre la mesa desde que gobierna Pedro Sánchez, ya debería conocerlo.

-¿Qué plantean para atajarlo?

-Tenemos instrumentos más que de sobra y herramientas para hacer lo que nos pide Europa. Hay una plataforma de transición de regiones europeas donde está Asturias. Ahí se establece cómo hacerla, y es de manera pausada, permitiendo que todavía tengamos un carbón con el que poder generar energía y desarrollar al mismo tiempo las renovables.

-¿A dónde deben ir los fondos que promete la UE para esa transición?

-A potenciar la geotermia, la biomasa, una energía que está claramente subdesarrollada en Asturias y que tenemos potencial para desarrollar. Hay que exigir a empresas como Naturgy, que está cerrando la térmica de Tineo, que pongan en marcha proyectos de energías renovables como la biomasa. Sabemos cuáles son los proyectos concretos que necesita Asturias y, si el Gobierno no los sabe, que le pregunte al PP.

-¿Qué medidas plantean para la industria?

-Lo que no se puede hacer es llegar al Gobierno de la nación y presentar incertidumbres, eso lleva a que no haya estabilidad. Todo acompañado de promesas inclumplidas, como esas ayudas a las empresas grandes consumidoras de energía con la redacción de un estatuto para las electrointensivas que, a día de hoy, no es una realidad.

-¿Apoyarán la petición de un arancel ambiental?

-Esa medida no es fácil, tiene que ser validada por la Unión Europea. El Gobierno de Asturias tiene una responsabilidad, que es salvar a la industria asturiana, y tiene que poner las bases para que eso sea así y no fiarlo todo a una medida que tiene que tomar la UE.

-¿Confía en que se cumplan los plazos de las grandes infraestructuras asturianas?

-Estamos poniendo de nuestra parte lo que entendemos que es conveniente para que finalice el AVE. Pero vemos retrasos en zonas industriales como la Zalia que son inexplicables, y eso no es responsabilidad de ningún gobierno del PP, es exclusivamente de los gobiernos socialistas.

-¿Apoyarán la alianza que plantean los empresarios por las infraestructuras?

-Nuestro grupo parlamentario siempre va a apoyar cualquier iniciativa que, haciéndonos más fuerte con la unión con otras comunidades, nos permita obtener más beneficios para nuestra región. Siempre vamos a colaborar en esas iniciativas.

-La falta de Gobierno está lastrando la actividad del país y no parece sencillo alcanzar un acuerdo. ¿Hacen falta unas nuevas elecciones?

-El PP es capaz de llegar a acuerdos, lo ha demostrado en comunidades tan importantes como Murcia o Madrid, y nos encontramos con un presidente del Gobierno en funciones que no es capaz de llegar a acuerdos con nadie. Alguna responsabilidad debe asumir. Me parece inexplicable que en esta situación esté de vacaciones en Doñana. Una irresponsabilidad total.

-¿Pero hay que convocarlas?

-No me parece que sea el mejor escenario. Los ciudadanos están cansados de elecciones. Se debería llegar a un acuerdo.

-Su partido ha registrado la marca Asturias Suma. ¿Cómo ven una posible coalición de derechas?

-La vemos como una herramienta que el PP pone a disposición de todos aquellos partidos que tenemos una ideología similar.

-¿Tienen intención de usarla?

-Ahora mismo, simplemente está registrada con la idea de tenerla a disposición.

-El PP se está disputando el voto de la derecha en el ámbito nacional. ¿Se reproducirá esa pelea en Asturias?

-No se trata de peleas. El PP lidera la oposición. Me gustaría hacer un llamamiento a todas esas personas que en un momento han votado a otras opciones del centro derecha. Creo que es muy positivo para Asturias que aunemos esfuerzos y el partido que está más preparado para aunar esos esfuerzos es el PP.

-Entiendo entonces que de ir juntos, nada.

-Ir juntos, ¿a dónde? A tomar sidras, como dice la diputada de Ciudadanos, encantada de la vida.

