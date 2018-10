«Asturias no puede verse sometida a las improvisaciones del Ejecutivo central» La presidenta de Foro y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. / PABLO NOSTI Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, presidenta de Foro y candidata al Principado: «Vamos a defender nuestro proyecto, pero cuando pasen las elecciones sí se pueden valorar los pactos con otras formaciones» LAURA CASTRO GIJÓN. Lunes, 1 octubre 2018, 04:46

Está convencida de que el ministro José Luis Ábalos «rectificará» y visitará pronto Asturias, pero lamenta que «una vez más» la región y sus necesidades en materia de infraestructuras no sean una prioridad para los planes del Gobierno de Pedro Sánchez. Carmen Moriyón (Gijón, 1966), recientemente proclamada presidenta de Foro y, por tanto, candidata al Principado, considera que «la aparente falta de sintonía» entre Javier Fernández y Sánchez está repercutiendo sobre Asturias, en esto y en otras cuestiones como la transición energética, de manera «muy dura».

-Se abre una nueva etapa en su partido. ¿Cómo será Foro con Carmen Moriyón al frente?

-Tenemos un proyecto específico y distinto a los que ya hay para Asturias. A partir de ahora, Foro solo piensa en trabajar para sacarlo adelante.

-¿En qué basó la elección de su comisión directiva y cuáles son sus puntos fuertes?

-Intenté que representara a todos los territorios, que se unieran veteranía y experiencia con renovación e ilusión para el futuro y que represente a todos los sectores de la sociedad. Sus integrantes tenemos algo en común: todos mantenemos una experiencia profesional lejos de la política.

-¿Cuál será el papel de Francisco Álvarez-Cascos dentro del proyecto?

-Es el fundador de Foro, ha sido presidente del Principado de Asturias y yo considero que su experiencia y su visión son necesarias. Por eso, creamos el cargo de vicepresidente con funciones concretas de asesoramiento y disponibilidad para ejercer otras más específicas que le pudiera encomendar la presidenta. Estoy muy agradecida de que haya aceptado.

-De cara a los comicios autonómicos, ¿consideraría un fracaso que bajara el número de diputados de Foro en el Parlamento asturiano?

-Solo diré una cosa: salimos a ganar.

-¿Hay posibilidades de alcanzar algún pacto preelectoral con el PP?

-Tenemos un proyecto específico y lo vamos a defender. Cuando pasen las elecciones, se pueden analizar y valorar los pactos con otras formaciones. Creo que las mayorías absolutas no van a repetirse en mucho tiempo y habrá que llegar a entendimientos. Ahora bien, nosotros salimos a defender nuestro proyecto. Es algo que está decidido, asumido y claro.

-¿Hay alguna línea roja o partido con el que no se plantearía pactar?

-Para las cuestiones importantes hablamos y buscamos acuerdos con todos ellos. Ya lo hicimos en Gijón. No tuvimos un pacto con Xixón Sí Puede, pero el Ayuntamiento llegó a muchos acuerdos tanto con ellos como con el resto de grupos.

-¿Cómo vivió la salida de Cristina Coto y cómo valora el ofrecimiento de Mercedes Fernández?

-No debo distraerme con nada que no sea el proyecto de cambio que estamos preparando. Tenemos que estar muy concentrados. Hemos recorrido muchos municipios ya y son demasiados los problemas, se tarda mucho en encontrar soluciones a los mismos y no podemos perder tiempo.

-¿Habrá candidaturas foristas en todos los Ayuntamientos?

-Vamos a trabajar para que así sea. A lo largo de esta campaña de primarias hemos tenido muy buenas sensaciones y creemos que es conveniente y necesario tener presencia en los 78 concejos de Asturias. Ahora bien, si eso es importante, no lo es menos saber presentar en cada uno el equipo y el proyecto adecuado. Esa es la idea que tenemos en mente. Si luego logramos abarcarlos todos, será perfecto.

-Hasta el momento, solo el PSOE y Foro tienen decididos a sus candidatos. ¿Qué le parece el proyecto socialista con Adrián Barbón al frente?

-Aquella persona elegida por los militantes tiene mi máximo respeto.

«Fracaso estrepitoso»

-Ahora que está en su último año, ¿qué balance hace del Gobierno de Javier Fernández?

-Ha sido muy autocomplaciente y en muchas ocasiones pasivo. No ha sabido afrontar los retos a los que se enfrentaba Asturias. A esto añadimos que parece que hay una falta de sintonía entre el Gobierno de Javier Fernández y el de Pedro Sánchez. Creo que no es aceptable que esto repercuta en cuestiones importantísimas para Asturias de una manera tan dura. Ya no hablamos solo de la descarbonización, que es caótico lo que están planteando, sino que lo que más nos preocupa es lo que pueda hacer una nueva parálisis en las principales infraestructuras. Estamos asistiendo a un fracaso estrepitoso en la política de conexiones aéreas del Gobierno regional. Creo que no se puede aceptar de ningún modo pagar más de 500 euros por un billete a Madrid.

-¿Cómo valora el mandato de Pedro Sánchez y su crisis de ministros?

-Nació con unas aspiraciones que no son capaces de cumplir y eso se ve cada día. Lo mismo en lo relativo a los ministros. Pedro Sánchez puso el listón muy alto, lo hizo él, y ahora no es lógico que lo pida para los demás y no lo aplique a su propio equipo.

-¿Se ha elevado demasiado el listón de exigencia en general?

-A la clase política hay que exigirle, no hay duda. En esa exigencia de la transparencia, nos estamos olvidando de resolver los problemas reales. Sí que es verdad que ahora entramos en una serie de cuestiones que están tapando absolutamente los problemas que tiene la ciudadanía. Exijamos comportamientos éticos y transparencia, pero no descuidemos, como se está haciendo, la resolución de los problemas de los ciudadanos.

-¿Qué opina del trato que le da a Asturias el Ejecutivo central?

-Hay un hecho objetivo y es la ausencia del ministro Ábalos en la reunión de la plataforma del Noroeste. Acudió el secretario general de Infraestructuras que dejó toda una serie de incertidumbres para Asturias. No pasa una semana y Ábalos asiste a la reunión del corredor mediterráneo. Una vez más nos quedamos atrás. Todo apunta a que se va a rectificar, pero Asturias no puede verse sometida a los vaivenes e improvisaciones del Ejecutivo central. Genera una desconfianza, sobre todo entre los empresarios, que necesitan certezas para desarrollar proyectos serios.

-¿Considera tranquilizador el mensaje que trasladó Ábalos tras no asistir a la reunión en Gijón?

-Creo que van a rectificar. Vendrá pronto a Asturias y se comprometerá, como hizo Pedro Sánchez, a respetar los plazos e inversiones de los presupuestos del 2018.

-Como alcaldesa de un municipio que se verá muy afectado por el cierre de las térmicas, ¿qué análisis hace de los anuncios de Teresa Rivera sobre la transición energética?

-El problema de su plan de descarbonización es que no es tal. Nadie sabe exactamente qué se pretende hacer y cuándo. Se anuncian cosas, se rectifican, se da marcha atrás, no se clarifica... El Gobierno del Principado debería levantar la voz y exigir que no se juegue con uno de los principales sectores económicos de la región. Nosotros defendemos el carbón como fuente autóctona de energía y creemos que cualquier cambio de modelo tiene que ser garantía de empleo, competitividad y seguridad del suministro eléctrico. Eso no quita que nuestro compromiso con el medio ambiente sea inequívoco y completo, pero creemos que debe pasar por una inversión en tecnología y reducción de emisiones y no por cierres precipitados de los sectores productivos que generan empleo de más calidad y más estable.

-La oficialidad del asturiano será uno de los debates electorales. ¿Qué posición adoptará Foro?

-Requiere un consenso que no existe. La oficialidad, a la luz de los últimos acontecimientos, solo ha sido una herramienta de división. Es el peor favor que se puede hacer a nuestra cultura. Y para rematar, decir claramente que este no es un problema prioritario para los asturianos.

