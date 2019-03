ERC y JxCat ya marcan distancias de cara al 28-A El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante su intervención en un acto de ERC. Los republicanos aseguran que no acuden al Congreso a bloquear la política, mientras los posconvergentes solo piensan en clave catalana CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 18 marzo 2019, 22:42

La unidad estratégica del independentismo sigue brillando por su ausencia. Esquerra Republicana y JxCat se juegan en el próximo triple ciclo electoral la hegemonía en el soberanismo. Esa pugna, que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras llevarán a un toma y daca personal en las europeas, arranca en la cita de las generales y ambas formaciones marcan ya distancias sobre cuál será su futuro papel en el Congreso.

ERC, que lidera las encuestas y que en la actualidad tiene nueve escaños (podría llegar a la docena, según los sondeos), evita fijar su posición sobre qué decisión adoptaría en una eventual investidura de Pedro Sánchez, pero de entrada no descarta volver a tener un papel decisivo en la gobernabilidad, como en esta última legislatura de Sánchez. «ERC ha puesto y ha quitado gobiernos y si hace falta lo volverá a hacer», afirmó este lunes Gabriel Rufián, que concurre como número 2 de los republicanos tras Oriol Junqueras. Rufián hará tándem con Carolina Telechea, toda vez que la candidatura de Junqueras (en prisión) es más bien simbólica. Esquerra asegura que afrontará la próxima legislatura con voluntad constructiva y señala que no tiene intención de bloquear la política española, pero advierte a Sánchez de que no admitirá el «chantaje» de cargar con la culpa de ser el responsable de facilitar un tripartito de derechas por no apoyarle. Está por ver si Esquerra pone el derecho de autodeterminación como condición sine qua non para respaldar a Sánchez.

JxCat sí lo hará y los diputados neoconvergentes acudirán al Congreso con la consigna de Puigdemont de bloquear la gobernabilidad, lejos de las posiciones pactistas que defendían Convergència y los líderes del PDeCAT defenestrados por la listas impuestas por Puigdemont . «Vamos en clave absolutamente catalana. Tenemos un mandato, el del 1-O y el del 21-D, que es la independencia», aseguró este lunes Míriam Nogueras, número 3 de la candidatura de JxCat.