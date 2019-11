ERC vincula la investidura a la causa del Tribunal de Cuentas El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià. / EP «No es de recibo» que las negociaciones con el PSOE vayan «acompañadas de represión», ha explicado Sergi Sabrià, presidente del grupo de los soberanistas en el Parlament CRISTIAN REINO Barcelona Sábado, 30 noviembre 2019, 19:08

Esquerra Republicana elevó este sábado el tono y avisó a los socialistas que no tiene ninguna prisa de llegar a un acuerdo. «Podemos esperar un mes o dos en cerrar el pacto», advirtió el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià. El republicano salió al paso para enfriar todo el optimismo que en el PSOE pudo dejar la primera reunión entre los equipos negociadores. Días antes del segundo encuentro, el martes en el Congreso, Sabrià, que es del sector menos favorable al entendimiento con los socialistas, señaló que «lo fundamental son los acuerdos, no el calendario». «No tenemos ningún tipo de prisa. Si no hay acuerdos nadie podrá responsabilizar a ERC de unas terceras elecciones», advirtió. El objetivo de los socialistas de cerrar la investidura antes de la Navidad parece una empresa más que complicada.

Sabrià añadió dificultades al diálogo con el PSOE. Por un lado, porque puso el acento en que la mesa de negociación entre gobiernos deberá tratar sobre la amnistía y la autodeterminación. Y por otro, porque vinculó la investidura de Pedro Sánchez a la causa abierta esta semana por el Tribunal de Cuentas contra los líderes del 'procés' por los gastos del 1-O. «No es de recibo» que las negociaciones con el PSOE vayan «acompañadas de represión». Y mientras se dialoga, «el Tribunal de Cuentas, el más politizado de España, esté persiguiendo a 29 catalanes», avisó.

Esquerra trata de presionar al PSOE con una exigencia de máximos, pues la negociación aún está en sus prolegómenos. Pero además, lanza mensajes en clave interna, en clave independentista, pues las elecciones catalanas están cerca. ERC es la de siempre, viene a decir Sabrià a los suyos. Y por último, hay una razón táctica. Esquerra es favorable a la abstención de Sánchez, si hay gestos, y querría que JxCat también se posicionara igual, lo que ahorraría críticas a los republicanos entre la parroquia secesionista. Precisamente, este sábado se confirmó que el PSOE ha levantado el veto a JxCat y se reunirá con los nacionalistas el martes.