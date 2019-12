Errejón pide al PSOE revisar el Código Penal para los delitos de violación El lider de Más País, Íñigo Errejón. / EFE El líder de Más País ha insistido en reducir la edad mínima para votar a los 16 años en la reunión que ha mantenido con la portavoz del PSOE, Adriana Lastra MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Martes, 17 diciembre 2019, 12:55

El líder de Más País, Íñigo Errejón, y su compañero de alianza Joan Baldoví, diputado de Compromís, han trasladado este lunes a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, su disposición de apoyar «un gobierno progresista, feminista y verde». La formación, nacida el pasado septiembre y con tres diputados en el Congreso, ha puesto una serie de condiciones a los socialistas, a pesar de que en todo momento se ha mostrado favorable a «desbloquear la situación política».

Estas pasan por hacer valer los principales puntos del programa que defendieron durante la campaña electoral y que se resume en «un gobierno que se fije como prioridad volcarse en los más débiles para constuir un país más grande», ha explicado el propio Errejón tras la reunión con Lastra.

Estas incluyen revisar el Código Penal para «que no haya ambiguedades» en los delitos de violación. El compromiso a sacar adelante por vía parlamentaria un anteproyecto de Ley para el Cambio Climático que fije reducir el 50% de las emisiones de CO2 en 2020 o una mesa de Transición Ecológica. «A este gobierno no le puede pasar como en la Cumbre del Clima», ha afirmado el líder de Más País.

En opinión de Errejón, cuya formación aspira a ser la abanderada de las políticas verdes en el Congreso, «es fundamental defender los derechos de la gente joven, que son los que más están luchando por el cambio climático», por eso insite en reducir la edad mínima legal para votar a los 16 años.

En cuanto a políticas fiscales, Más País ha pedido a los socialistas que graven de forma progresiva los tramos más altos el IRPF. También un compromiso para evitar el 'dumping' fiscal entre comunidades. «Que se eviten los regalos a millonarios, el PP ha abierto una dinámica insolidaria para poner a competir a unas comunidades autónomas con otras. Queremos fijar un suelo mínimo para evitarlo», ha explicado Errejón.

«Avances» en la negociación

Por su parte, Joan Baldoví, ha desvelado que Lastra les ha transmitido que hay «avances en las negociaciones» y, en su opinión, prueba de ello es la discreción y el hermetismo con el que estás se están llevando.

En relación con la formación del Grupo Mixto, ha reconocido que no podrían firmar un grupo independiente ni Foro Asturias, ni Navarra Suma, ni la CUP, «estos últimos no quieren firmar nada». La propuesta final que presentarán a la Mesa es la de formarlo con Más País, Coalición Canaria, PRC, Teruel Existe, JxCat y BNG, como adelantó este periódico. «Pero alguien se tendría que ir al grupo mixto, porque si no, quedamos 16 diputados en uno y solo cinco en otro», ha añadido.