La FSA da la espalda a Vázquez pese a su desmarque del pacto con el PP en Oviedo Adrián Barbón, secretario general de la FSA y candidato del PSOE a la Presidencia, durante uno de sus mítines en campaña. / ÁLEX PIÑA Adrián Barbón cree que «las vendas se han caído» con Ciudadanos tras su decisión de entregar la Alcaldía a Canteli ANA MORIYÓN OVIEDO. Lunes, 17 junio 2019, 02:47

El intento de acercamiento por parte de Juan Vázquez a los socialistas tras su sutil desvinculación con la decisión de Ciudadanos de entregar la Alcaldía de Oviedo al PP no ha surtido efecto. Adrián Barbón y los suyos ya habían advertido a mitad de la semana pasada al partido naranja de que la decisión que adoptase su comité de pactos en relación a la capital del Principado «tendría influencia» en los futuros acuerdos en la Junta General, y ayer mantenían esa postura. Que el exrector de la Universidad de Oviedo y cabeza de cartel de Ciudadanos esté o no de acuerdo con la postura que su formación tomó en Oviedo no cambia ni una coma. Pese a su condición de independiente, los socialistas entienden que Vázquez forma parte del partido que favoreció la «vuelta al gabinismo» en Oviedo y eso, inciden, le aleja mucho de futuras negociaciones en el marco autonómico.

El propio Adrián Barbón mostraba ayer su enfado con el partido naranja por lo ocurrido el pasado sábado en el Ayuntamiento de Oviedo. Cree el secretario general de la FSA y futuro presidente del Gobierno del Principado que se ha confirmado lo que él mismo vino advirtiendo durante toda la campaña, que allí donde la derecha sumara mayoría, gobernaría unida, pese a que Ciudadanos le acusaba de mentir. «Las vendas se han caído y las mentiras electorales ya no tienen recorrido», dejó escrito en su red social. «La verdad impera. Y eso nos debe de servir en Asturias para saber y construir de cara al futuro», añadió el máximo dirigente socialista.

La lectura del PSOE choca, como no podía ser de otra manera, con la de Ciudadanos. El partido naranja no solo niega la «derechización» de la que le acusan los dirigentes socialistas sino que recuerda que de los tres ayuntamientos en los que Ciudadanos era llave solo en Oviedo se optó por apoyar al PP, mientras que en los otros dos, Ribadesella y Aller, se favoreció la candidatura socialista. Desde Ciudadanos opinan que esta diferencia de criterio en función del ayuntamiento demuestra que su partido no comparte el «trueque» de sillones, sino que aboga por negociar de forma independiente los acuerdos programáticos de cada administración en función de sus circunstancias y las coincidencias programáticas, en el caso de Oviedo, hicieron que se inclinaran por la propuesta que ofrecía Alfredo Canteli. De ahí que tanto Juan Vázquez como la cúpula de Ciudadanos a nivel autonómico mantenga la mano tendida al equipo de Adrián Barbón para favorecer la gobernabilidad en Asturias.

«Nosotros desligamos la negociación local con la autonómica», defendió ayer el secretario de Organización, Sergio García, crítico con la estrategia socialista de condicionar posibles acuerdos en la Junta General a intercambios de sillones y molesto por las «descalificaciones» de algunos dirigentes socialistas contra Ciudadanos por su decisión de apoyar a Canteli. Unas críticas que ayer también compartía la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, quien entiende «tremendamente desafortunadas» y de «absoluto desatino» las palabras de Barbón al respecto.

Con este ambiente de crispación tras lo ocurrido en Oviedo arranca una semana decisiva para el futuro de la Junta General del Principado, puesto que las formaciones iniciarán hoy mismo los contactos para la elección del presidente de la Cámara y la constitución de la Mesa de Junta, prevista para el próximo día 24. El PSOE, con veinte diputados, tiene dos puestos asegurados, pero deberá negociar si quiere evitar revueltas de última hora que le hagan perder la Presidencia. Se espera que, repitiendo los pasos de Pedro Sánchez a nivel nacional, mantenga encuentros con todos los grupos parlamentarios, excepto con Vox.