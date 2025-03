Esquerra avisa a Sánchez y le exige que rectifique el decreto de la 'nueva normalidad'

Cristian Reino Barcelona Lunes, 8 de junio 2020, 15:55 | Actualizado 16:40h. Comenta Compartir

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lanzó el sábado un aviso a Pedro Sánchez: «ERC no estará al lado del Gobierno, estará de cara». Los republicanos han reiterado esta mañana su advertencia al presidente del Gobierno, al que han amenazado con emprender medidas legales si no rectifica y modifica el decreto ley que prepara el Ejecutivo central para regular la 'nueva normalidad' y seguir haciendo frente a la pandemia una vez expire el estado de alarma. «Basta ya», ha expresado ERC.

El Govern catalán cree que ese decreto invade sus competencias en materia de salud, ya que se reserva la opción de retomar el control a las autonomías «en caso de necesidad urgente» por algún rebrote. «El Gobierno se equivoca, no ayuda a mejorar el clima de confianza y va por el mal camino», ha advertido la portavoz de ERC, Marta Vilalta, tras la reunión semanal de la ejecutiva del partido y días después de que Esquerra facilitara la aprobación de la última prórroga del estado de alarma. «El Gobierno ha actuado desde la improvisación y la imposición», ha señalado. Y si apuesta por las «recentralizaciones», ha advertido, «nos encontrará de cara, defendiendo las competencias de la Generalitat». Esa defensa incluye la vía judicial. «El Gobierno está a tiempo de rectificar», ha apuntado. No solo en el decreto sobre medidas urgentes, sino también en el reparto de los fondos autonómicos que los independentistas consideran que les perjudica.

ERC, en cualquier caso, no amenaza en ningún momento con romper la baraja con el Gobierno y se muestra dispuesto a ser «útil» para la gobernabilidad, aunque insta al Ejecutivo a «aclararse» y le avisa que decisiones como el decreto de la nueva normalidad «empeoran» la confianza que ya estaba majo mínimos. Los republicanos regresaron el miércoles pasado a la mayoría que propició la investidura y ahora se han conjurado para que Pedro Sánchez y Quim Torra vuelvan a sentarse en la misma mesa para abordar una salida a la cuestión catalana.

Es la gran apuesta de los republicanos y la pervivencia del diálogo les permite mantener congelada la vía unilateral, lo que les distancia y diferencia de JxCat dentro del campo secesionista. Vilalta ha asegurado que los equipos negociadores trabajan para que la reunión pueda celebrarse en el mes de julio. A pesar de las reticencias mostradas por el presidente de la Generalitat en los últimos días. «Estamos convencidos de que hay que propiciar el clima político para retomar la mesa de diálogo y buscar una solución al conflicto político», ha señalado.»Nuestra responsabilidad y obligación es sentarnos a negociar», ha espetado a Quim Torra. «No se dan las condiciones de confianza pero nuestra obligación es sentarnos», ha insistido.

ERC y JxCat chocan por la mesa y lo hacen también por un contrato adjudicado por la Consejería de Salud a la compañía Ferrovial por casi 18 millones para que realice el seguimiento de la pandemia a través de los denominados rastreadores. La consejera de Presidencia, Meritxell Budó (JxCat), ha criticado esta mañana la adjudicación de Salud (ERC) a Ferrovial, que algunos sectores ha calificado como una privatización en plena gestión de la pandemia y en plena campaña de defensa de la gestión pública de la sanidad. Esquerra ha instado a la Consejería de Salud a que trate de revertir el contrato, pero ha advertido a sus socios de que «no acepta lecciones de nadie». «Nos avala nuestra gestión impoluta», ha avisado la secretaria general adjunta de los republicanos.

El otro foco de choque es la votación por el suplicatorio de Laura Borràs en el Congreso para permitir que sea investigada por el Supremo. Se da por hecho que el Parlamento español avalará que el Alto Tribunal investigue a la portavoz nacionalista por unos contratos adjudicados a dedo durante su etapa como responsable de la Institución de las Letras catalanas, aunque los republicanos no sueltan prenda sobre su voto. Insinúan que votarán a favor de que se investigue a la postconvergente pero no lo admiten de forma expresa, pues abrirían un nuevo frente con sus socios. «Hay que poder investigar con garantías cualquier sospecha», ha señalado la republicana. No puede haber ninguna sombra de corrupción, pues a su juicio afecta a todo el movimiento independentista. Por ello, ha instado a JxCat y la CUP pactar una posición común en la votación.