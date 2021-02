Esquerra sitúa el 12 de marzo como fecha tope para el pacto de investidura ERC insiste en un Govern a 4 con los soberanistas, mientras Junts y los comunes se vetan e Illa mantiene su intención de optar a la presidencia Aragonès compareció este lunes para llamar a la calma tras una semana de disturbios por Hasel. / EFE CRISTIAN REINO Lunes, 22 febrero 2021, 19:12

Semana clave para la formación de gobierno en Cataluña. El sábado, la CUP decidirá si quiere entrar o no al futuro Govern; y el domingo, la ANC movilizará a sus bases para que presionen a ERC y a Junts. De momento, las posiciones de unos y otros siguen más o menos en el mismo sitio que el primer día. Esquerra reiteró este lunes su intención de formar un ejecutivo a cuatro, junto a Junts, los comunes y la CUP. Postconvergentes y comunes, en cambio, mantienen el veto cruzado. La única opción real de gobierno es un ejecutivo «nítidamente» independentista, advirtieron este lunes a Pere Aragonès desde Junts. Los comunes, que se reunieron con ERC, fueron explícitos y recordaron a los republicanos que un Govern de izquierdas es incompatible con el concurso de la formación de Puigdemont.

Los republicanos lideran las conversaciones y llamaron a la responsabilidad y a la generosidad a postconvergentes y a los comunes y lamentaron que las negociaciones no vayan todo lo rápido que quisieran. ERC situó el 12 de marzo como fecha tope para que haya un acuerdo de investidura. Ese es el último día que el calendario oficial tiene establecido como límite para que se constituya el Parlament y se elijan a los miembros de la mesa de la Cámara autonómica, incluido el presidente. Esquerra quiere llegar a esa sesión parlamentaria con el acuerdo de gobierno cerrado, pero Junts no lo da por hecho. El plazo legal para la primera votación de investidura es el 26 de marzo.

Las fuerzas soberanistas encallan a día de hoy en varios puntos. Junts quiere pactar la posición de los grupos independentistas en Madrid, que implique romper con el Gobierno, mientras que los republicanos abogan por mantener el apoyo a Pedro Sánchez. Luego está la estrategia soberanista. JxCat avisó de que será la fuerza decisiva para avanzar hacia la independencia y pidió a ERC que salga de la retórica y concrete una hoja de ruta. Los postconvergentes reclaman asimismo la presidencia de la Cámara catalana. Y además está la cuestión del modelo policial.

Los disturbios por Hasél han complicado las conversaciones. La CUP exige pactar en las negociaciones para la investidura el cambio de un modelo policial, que implique la supresión de las balas foam y de la unidad antidisturbios. Pero ERC y Junts, aunque durante la semana de algaradas han mantenido una posición muy tibia en defensa de los Mossos y de condena de los violentos, avisaron este lunes a los anticapitalistas que cualquier cambio en el modelo de la Policía catalana debe realizarse en el Parlamento.

Mientras, el PSC mantiene su intención de optar a la investidura. Pero no solo eso. La número 2 de la candidatura de Salvador Illa, Eva Granados, reclamó este lunes la presidencia de la Generalitat y del Parlament para los socialistas, por su condición de primera fuerza (en votos) en las pasadas elecciones. El PSC se reunirá este miércoles de nuevo con los comunes, aunque los socialistas no tienen votos suficientes para poder optar a la investidura y se da por hecho que el futuro presidente del Parlament cerrará al paso a Illa por falta de apoyos. «En este momento solo nos planteamos un voto favorable a Salvador Illa, que es el ganador de las elecciones. En estos momentos plantearse otra cosa no tiene sentido», dijo Granados. El matiz temporal podría dejar una rendija abierta a un posible respaldo de los socialistas a un Gobierno presidido por Pere Aragonès junto a los comunes. Los republicanos lo descartan también a día de hoy y para que se diera la carambola, tendrían que encallar las negociaciones entre los grupos secesionistas.