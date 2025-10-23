El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Estrasburgo tumba el intento de Otegi de anular la sentencia del 'caso Bateragune'

El líder de Bildu quería que se revocase la condena impuesta por el Supremo después de un largo proceso judicial que ha pasado por diferentes instancias

David Guadilla

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:55

Comenta

Dieciséis años después de que el arrancase el 'caso Bateragune' con la detención de varios dirigentes de la izquierda abertzale, con Arnaldo Otegi a la ... cabeza, por tratar de recomponer Batasuna -por aquel entonces ya ilegalizada-, el proceso sigue dando coletazos judiciales. El último se ha conocido este jueves, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo ha rechazado el recurso presentado por el líder de EH Bildu para que se anulase la condena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

