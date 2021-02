La Eurocámara levanta la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí Es el primer paso para que se retomen las euroórdenes en Bélgica y Escocia contra los tres políticos catalanes Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo. / AFP SALVADOR ARROYO Bruselas Martes, 23 febrero 2021, 19:53

La Comisión de Asuntos Jurídicos (Juri) del Parlamento Europeo se decanta por levantar la inmunidad al expresident catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín. La votación a puerta cerrada que concluía pasadas las 18:30 horas de este martes arroja, en definitiva, un resultado previsible. 15 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. El posicionamiento de los eurodiputados conservadores, socialistas y liberales que forman parte de la citada comisión garantizaba ya la mayoría necesaria. Pero, además, el informe que sustentaba todo el procedimiento, desvelado la pasada semana, ya recomendaba retirar a los tres políticos catalanes la cobertura parlamentaria. ¿Su argumento, en trazo grueso? Que la petición de suplicatorio del Tribunal Supremo (cursada en enero del pasado año) se refiere a hechos de 2017, anteriores por tanto a su elección como eurodiputados y sin relación alguna con el desempeño de esos cargos.

La previsibilidad venía reforzada también por la estadística. El número de suplicatorios rechazados en el Parlamento Europeo suele rayar lo simbólico. La pasada legislatura, sin ir más lejos, se tramitaron 55 y sólo cinco fueron denegados porque cuestionaban reglas fundamentales de la institución. O bien se reclamaba anular la inmunidad por opiniones o votos emitidos por el eurodiputado en cuestión o bien se incurría en casos de 'fumus persecutionis' -intentos por perjudicar su actividad política y en consecuencia, la independencia del legislativo comunitario-.

La cuestión es que el informe jurídico de este caso no apreció ninguno de esos supuestos, como tampoco lo apreció en otros tres expedientes no españoles que también se votaron en la misma sesión. Así que con la rúbrica del ponente de esa comisión, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, ya empujaba la puerta hacia el fin de la inmunidad para Puigdemont, Comín y Ponsatí que el Juri deja ahora entreabierta. Porque hay que tener en cuenta que la decisión aún no es definitiva. Queda un trámite final, una votación en pleno que se produciría la semana del 8 de marzo.

Y si como se prevé se ratifica -bastará una mayoría simple en el hemiciclo-, los tres prófugos de la justicia española no perderían automáticamente la condición de eurodiputados. «No pierden ese estatus. Cuando se levanta la inmunidad -se insiste, tras ratificación en pleno- la Eurocámara notifica al Estado miembro que estos eurodiputados pueden ser o investigados o llevados a juicio», ha explicado el presidente de la comisión, Adrián Vázquez (Ciudadanos). En definitiva, serían más vulnerables ante el escenario predecible de que la justicia belga (y la escocesa, en el caso de Clara Ponsatí) retomen las órdenes de arresto y entrega europeas (euroórdenes) que se encuentran en suspenso desde hace más de un año.

El trabajo de esta comisión arrancó en noviembre (ocho meses después de la petición del suplicatorio) y ha estado lógicamente muy condicionado por la pandemia. Los eurodiputados han escuchado en audiencias privadas a los tres políticos catalanes siguiendo un procedimiento estricto de confidencialidad (15 minutos para exponer personalmente sus argumentos, por separado y acompañados de sus asesores jurídicos) que se rompió cuando se filtró la recomendación del ponente. Motivo por el que Vázquez ha solicitado al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, la apertura de una investigación.