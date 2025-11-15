El exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, sufre un intento de robo en Madrid Le intentaron sustraer un reloj Rólex valorado en 10.000 euros, pero se resistió y acabó forcejeando con el ladrón

B. Mallo Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:19 Comenta Compartir

Quien fuera alcalde de Vitoria entre 1999 y 2007, Alfonso Alonso, sufrió hace dos semanas un intento de robo violento de madrugada en el madrileño barrio de Salamanca del que salió indemne tras resistirse, forcejear con el ladrón y acabar en el suelo sin que le sustrajesen el reloj que era el objetivo del atacante. El actual presidente de la consultora Acento fue asaltado cuando paseaba por la calle Recoletos y el miembro de una banda especializada le intentó sustraer un Rólex valorado en más de 10.000 euros y que el expolítico tiene desde hace 30 años. La Policía Nacional está investigando los hechos como un caso de robo con violencia en grado de tentativa, según ha avanzado 'Vozpópuli'.

Este suceso se produjo hace un par de semanas, cuando el vitoriano paseaba por uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Según su propio relato, una persona, que iba acompañada de otras dos que no intervinieron y miembros todos ellos de una banda especializada en el robo de relojes de alta gama, se le acercó para pedirle fuego y acto seguido se abalanzó sobre él.

Alonso reaccionó y la disputa dio paso a un forcejeo que dio con los dos hombres en el suelo, momento en el que apareció un vigilante de seguridad de un local de las inmediaciones que provocó la huida del asaltante. Eso sí, no pudo sustraerle el reloj, del modelo Submariner de la marca Rólex.

El antiguo mandatario del Partido Popular interpuso la correspondiente denuncia y las fuerzas policiales trabajan desde entonces para identificar y localizar a los responsables de este intento de robo, a los que asocian con otros cometidos recientemente en zonas de lujo de Madrid.