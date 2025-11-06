El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Ertzaintza desplegó varias patrullas el lunes en la zona de San Francisco por la tensión que provocó la llegada de la empresa Horus Desokupa. GKS

Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao

Josu Alvarez también pidió ayuda a la Ertzaintza al sentirse amenazado por los vecinos que le increparon por haber llevado «nazis» al barrio

David S. Olabarri

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:43

El pasado lunes se produjo una movilización ciudadana en el barrio de San Francisco para evitar un desahucio «ilegal». Unas 90 personas se congregaron en ... la calle Mena, cerca de la plaza Fleming, cuando vieron llegar a cuatro individuos de la empresa Horus Desokupa, que se apostaron frente a un portal y empezaron a fotografiar y lanzar besos a las personas que les increpaban. Llevaban las cabezas rapadas, banderas de España y camisetas de la empresa de desocupación. Habían sido contratados por un propietario que quiere desalojar a los inquilinos que viven en su piso. Se produjeron momentos de tensión. Algunas personas increparon al propietario por haber traído «nazis» al barrio y le decían que sabían dónde vivía. Él les contestaba en euskera que no sabía que eran ultras, pero acabó pidiendo ayuda a la Ertzaintza al sentirse «amenazado».

Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao