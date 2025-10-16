El exfiscal del 11-M y del chivatazo a ETA será el nuevo abogado de Ábalos

Fichaje de altos vuelos para la nueva defensa de José Luis Ábalos. El exministro ha contratado a uno de los más reputados y caros abogados ... de Madrid, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista Samaniego, después de que esta semana el imputado haya roto con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, por la insistencia de este último en llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que incluyera una confesión de culpabilidad, que Ábalos rechazó.

Bautista, que abandonó la acusación pública en 2024, ha sido fiscal durante 32 años, 20 de los cuales en el tribunal de la calle Génova, donde participó en algunos de los casos más sonados de los últimos años, como el juicio de los atentados del 11-M, el 'caso Faisán, en el que se investigó el chivatazo al aparato de recaudación y extorsión de ETA o el 'caso Gestoras', sobre el entorno legal de la banda terrorista ya disuelta.

No obstante, al margen de haber trabajado en numerosos sumarios relacionados con terrorismo, su mayor especialización es en extradiciones y, sobre todo, en derecho penal económico, en particular «en fraude fiscal, macro-estafas, delitos de corrupción en mercados internacionales y blanqueo de capitales», según se explica en la web del despacho para el que trabaja, Chabaneix Abogados.

De hecho desde 2006 se volcó en investigaciones relacionadas con este campo como los casos 'Residentes-Grupo Globalia' (fraude masivo de subvenciones); 'Caso Mundo Mágico (marco estafa piramidal); 'Caso John Palmer' (estafa piramidal) o el 'Caso Bayweek' (blanqueo de capitales).

También especialista en derecho penitenciario, (llevó durante años asuntos de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional), Bautista durante dos décadas también estuvo al frente de la coordinación de extradiciones y órdenes europeas de detención y entrega en el tribunal de la calle Génova, donde supervisó más de un millar procedimientos de extradición.